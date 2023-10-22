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上大號脫光才舒服？ 網一看瘋喊「+1」：上完要立刻洗澡

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，自己同學喜歡在上大號時，將全身衣服脫光，讓他不解其原因。示意圖／ingimage
網友透露，自己同學喜歡在上大號時，將全身衣服脫光，讓他不解其原因。示意圖／ingimage

每個人上廁所習慣不同，在馬桶上滑手機、看報紙等都是常見的如廁行為。不過，有網友在PTT透露，他的同學稱自己上大號時，一定要將全身脫光才感覺比較舒服。原PO同學特別的小習慣，也讓他大吃一驚。

原PO透露，自己第一次知道同學會一絲不掛的上大號時，非常震驚，且對方還強調，上大號前把衣服脫光，心裡才會覺得比較舒服。他驚訝指出，如此特別的如廁習慣似乎比自己想像中普遍，不解詢問「是怕衣服髒掉臭掉？」

貼文底下，竟釣出一票有相同如廁習慣的網友，「脫光光+1，不過在家裡才能這樣」、「我也是，一定要脫光才大得乾淨」、「脫光+1，廁所好熱，大太久會流汗」、「+1，衣服對我們而言，有如千斤」、「脫光很放鬆」、「脫光，大完，洗澡」、「我以前就是，而且只在家裡大，大完要馬上洗澡」。

PTT 馬桶

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