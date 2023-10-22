日本人不愛來台？櫻花妹親曝最愛4美食 台灣交通卻讓她「差點過世」
日本來台旅遊人數下降，疫情前單月最高22萬人次，如今卻只剩8萬不到。YouTuber「不要鬧工作室」近日訪問一位來台4次的櫻花妹Miyu，揭露日本人實際心聲，雖然台灣能品嘗很多美食，但交通亂象卻讓她「差點過世」。
Youtube頻道「不要鬧工作室」昨（21）日發布新影片，頻道主Johnny邀請一位日本美女Miyu分享來台心得，並詢問她「日本人現在是不是沒有那麼喜歡來台灣？」
Miyu坦言，台灣的交通有點危險，在路上曾經差點被摩托車撞到，讓她心有餘悸直呼「差一點過世」。而針對台灣飯店是否太貴，Miyu則認為每個人消費能力不同，可以依照自身經濟能力做選擇，她自己覺得還好。
另外，她表示自己很喜歡台灣的夜市，因為喜歡吃美食所以每天都去，「台灣夜市很像日本夏天的祭典，日本只有夏天才有，台灣夜市卻天天都有。」Miyu也透露，到訪台灣3次的爸爸曾形容「來台灣沒有胖5公斤就不能回家。」
Miyu回憶，剛來台灣的時候不會說中文，那時受到很多台灣人的幫助，協助她買東西之外，也有人在餐廳替她付錢。影片最後她表示，自己喜歡吃地瓜球、水餃，最愛的是蔥油餅，在花蓮時曾經一天吃5個，飲料則最喜歡紅柚翡翠，每天都要喝一杯。
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