遲到被沒收7600元！米其林餐廳再被挖「蘆筍+荷包蛋」賣780元 網全看傻

獲得米其林推薦的台北南港某義大利餐廳近日被客人爆料因為找車位「遲到5分鐘」，卻被收7600元訂金，引發各界熱議。一名網友也分享今年2月到該餐廳用餐經驗，2人總共消費8600元，其中一道烤蘆筍與半熟蛋佐起司的料理就要價780元，讓不少人看傻眼。

一名台南王先生投訴，他預定南港一家獲得米其林的義大利餐廳，因為找車位會耽誤時間，於是先打電話告知卻沒人接聽，最後因為遲到了5分鐘被餐廳取消訂位，甚至直接沒收7600訂金，讓他決定提告。

PTT也有網友分享自己今年2月到該餐廳的用餐經驗，他表示菜色很有特色，但是口味和擺盤就很一般，幾乎沒有搭配蔬菜，倒是用了很多檸檬，跟老闆反應甜點太酸，老闆還會說這道菜就是要這樣，原po認為「覺得態度是蠻高傲的」，另外也指出餐廳油煙味很重，之前國外吃過的都沒這麼誇張。

原po表示這樣吃下來兩個人要8600元，不少人看到也驚呼「上好美盤」、「這樣子一人要4300？好盤」、「開始懷疑google評論那些人是不會吃裝懂」、「我也是看到荷包蛋懷疑廚師的功力」、「很不精緻耶」、「那個義大利麵比賣場試吃還小氣是怎樣啦」、「麵是一口麵嗎？」

網友分享自己今年2月到該餐廳用餐經驗，兩人花了8600元但卻不是很滿意。圖／取自PTT

有人也翻出該網友的餐點中，有一道烤蘆筍與半熟蛋佐起司要價為780元，讓人再度傻眼直呼「好貴」，還有網友翻出6年前菜單，為蘆筍佐六十個月帕馬森起司，價格為290元，現在多了一個蛋就多快500元。該餐廳至今對指控皆未回應，仍照常營業。

對於遲到5分鐘被沒收訂金一事，台北市消保官指出，若訂位約定內容違反平等互惠原則、對消費者顯失公平，消費者可依消保法第12條主張條款無效，如產生消費爭議，消費者可提出申訴或訴訟，並建議消費者選擇餐廳及訂位付款前，先查詢餐廳評價。