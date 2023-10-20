停車單出現罕見「複姓」！他直呼只知歐陽 網曝：這先生很紅欸

一般人取名都是沿用父姓或母姓等單姓，不過比較獨特的是，有民眾會因結合父、母姓氏而形成雙姓，另外還有從古流傳而來的雙字複姓，顯示出姓氏的多元化。日前一名網友發現自己的停車單上出現姓「令狐」的管理員戳章，讓他驚訝直呼「原來真的有這個複姓」。

原PO在FB「路上觀察學院」發文分享，在自己的停車繳費單上看到「令狐」姓的戳章，他驚喜表示，一般聽到複姓大概就想到歐陽娜娜、張簡、周黃等居多，鮮少聽到像令狐如此有自我特色的複姓。

貼文一出，吸引網友留言，「令狐先生很常被po來點名」、「這個令狐先生在停車費的圈子裏滿紅的，常看到他耶」、「我姓端木」、「台中市有位副市長，令狐榮達」、「我有認識姓『軒轅』的」、「我朋友姓上官」、「令狐沖（金庸武俠小說《笑傲江湖》男主角）應該是他的阿祖吧」、「我認識好幾個歐陽」、「令狐、司徒，好像香港比較常見到」。

此外，也有網友點出雙姓跟複姓其實是不同東西，「真的不一樣，我家就是雙姓，不過要死了才改就是」、「『複姓』不是兩個姓，是一個姓兩個字」、「複姓是歐陽或百里之類，不會去疊姓」、「『複姓』是他族翻譯漢字而來，『雙姓』是兩姓人士合議子孫要兼容兩姓，不太一樣」。