他好奇「有人吃餐廳不看一星評論？」 網認同：五星沒價值

現在許多餐廳除了裝潢用心、食材下重本以外，還會維持Google評論星數，吸引消費者上門。日前就有網友好奇「有人吃飯不會看Google餐廳的一星評論嗎？這樣難道不會踩雷嗎？」

一名網友在PTT發文指出，一星評論對他來說超重要，如果是抱著踩雷的心態，那不看評論就算了，但如果已經查了評價，怎麼能不看一星評論，了解被負評的原因？

原PO指出，假設兩間餐廳同樣是Google評分3.7分，但有可能一間是平價美食，但沒有到讓消費者驚豔的程度；另一間則是高檔餐廳，但地雷很多才有負評。因此原PO好奇「真的有人不看一星評論？我要是看到評論說有蟑螂老鼠，就算總分高也不去」。

對此，有網友認同他的看法「我是一到三星評論一定看，反而五星不會看」、「低星評論才有看的價值，五星沒價值」、「我也都看一星評論，這才是店家的真實樣貌」、「評論數高的時候，我都看近期評論來決定」、「如果我吃高單價的餐廳，一定會去看一星評論，按照我的經驗，3.5星以下都很雷」。

不過也有網友反駁「我都自己探索，為什麼要看評價？」、「一星根本無關緊要，因為一般人吃飯根本不會去打分數」。