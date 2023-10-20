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景觀餐廳店名用台語唸「像罵人」 網笑翻：外國人來開的嗎？
店面的招牌設計、命名方式若富有巧思，便能留給民眾深刻的印象，進而提升光顧的意願。一間位於桃園龍潭的景觀餐廳的店名，乍看之下並沒有問題，但仔細讀之後便發現是「台語諧音」，讓網友笑稱：「很像在罵人耶！」
有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，從圖中看到有一個店名為「夏夕夏景」的招牌。原Po表示，該間店的英文店名「Summer Land」相當浪漫，但中文店名若用台語來讀，感覺「怪怪的」。此文一出，已經吸引超過8千人來按讚，有網友解答，這是一間位在桃園龍潭的景觀餐廳。
原來，「夏夕夏景」是台語「丟人現眼（卸世卸眾）」的諧音，讓網友們紛紛笑翻，「這若是台語很像在罵人耶」、「外國人來開的嗎」、「再加一隻鶴，夕鶴」、「那還是別去夏夕夏景好了」、「想像一下店員接起電話說：夏夕夏景你好⋯⋯」、「來這裡約會感覺夏夕夏景，笑容逐漸母湯」。
不過，也有網友認為不需要過度解讀，「老闆也沒要你用台語看啊，這樣算過度解讀吧」、「誰說是台語，明明是中文」。雖然店名有些「母湯」，但許多網友也分享當地風景相當迷人，「這裡晚上風景超美的」、「這裡很美」、「夜景真的好看」。
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