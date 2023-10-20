網推韓式證件照「妝髮、成品超美」 1原因讓網友搖頭：自找麻煩

近年來，「韓式證件照」十分流行，提供專業妝髮和打光、修圖技術，主打客製化服務讓客戶拿到滿意的照片，但與傳統照相館相比，價錢也較為昂貴。有網友詢問韓式證件照是否真的很厲害，引發正反兩極看法。

一名網友在PTT以「韓式證件照很厲害嗎？」為題發文，提到最近有朋友想去拍韓式證件照，試看看他們的妝髮。由於原PO沒有拍韓式證件照經驗，便詢問有沒有人有拍過。

文章引發兩派立場，許多人認為拍出美觀證件照很值得，「覺得妝髮厲害，推」、「我覺得不會化妝髮的人很推欸」、「最近才剛去拍不含妝髮的方案，覺得燈光、修圖風格跟一般照相館差滿多的，整體而言很滿意」、「有拍過，自備妝髮，成品自己滿喜歡的，有讓我看起來沒那麼尷尬」、「韓式證件照如果是用在形象、工作上就很棒」。

不過，也有人覺得韓式證件照修圖修太大，「修到都認不出來」、「有些修很多，之前超紅」、「修到像是現實本人有微整過般自然」、「證件照修太多根本找自己麻煩」、「證件照最沒用，越像本人越好」、「護照的話就完全沒必要，也不能修」。