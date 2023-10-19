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台菜餐館很少見？他只能帶外國朋友吃「路邊攤」 老饕搖頭：這就是特色

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，與其他國家風味餐廳相比，較少在路邊看見台菜餐館。示意圖／ingimage
網友認為，與其他國家風味餐廳相比，較少在路邊看見台菜餐館。示意圖／ingimage

台灣被譽為美食天堂，更有不少外國遊客為此而來。不過，有網友在PTT表示，自己鮮少在路上看到台菜餐館，每每要帶外國朋友吃台式料理時，只能帶對方到傳統市場或路邊攤，讓他不解詢問「台菜餐館為何那麼少？」

原PO指出，香港境內有許多特色港式飲茶或燒臘店，日本、韓國與泰國的路上也分別有很多自己國家的風味餐館，但自己反倒鮮少在台灣看到台菜餐館。他透露，自己每每要帶外國朋友吃台式料理時，都只能帶對方去傳統市場或路邊攤，不解詢問「為何台灣本土有規模的台菜餐館，相較其他國家這麼少呢？」

原PO認為，台灣向來以美食著稱，但除了珍珠奶茶外，其他食物在國外並不常見。他強調，就算在國外看見台菜餐館，也幾乎是沒有規模性的餐廳，原PO也直言「反而很多國家都可以看到中式、泰式、日式、韓式、義大利料理餐館，這才夠格叫美食國家吧…」。

貼文底下，許多網友不認同原PO說法，並認為熱炒店也算是台菜餐館，「因爲不用加上台式，那些沒寫國名的都是台」、「滿街的熱炒店啊，高階的台菜館也有」、「海產店跟熱炒都算，山產店、土雞城、甕仔雞那些也是」、「台式料理特色就是這樣啊！不是只有餐館才能叫做料理」。

部分網友則分享其他知名台菜餐廳，「台北就有金蓬萊、蓬萊、興蓬萊等台菜餐聽」、「其實台灣有很多開在景點區的名店，有景色又有廚藝，價位甚至比一些知名店還貴，但這種店家是真的有實力那種」、「米其林很多啊，美福飯店的米香、富錦樹台菜香檳、欣葉・鐘菜、金蓬萊遵古台菜…」。

PTT 餐廳 熱炒店

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