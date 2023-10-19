公廁貼「勿攜帶外食」標語笑翻眾人 內行曝原因：很合理

到外面餐廳吃飯時，通常會看到店家在門口張貼告示，要求客人不可以帶外食進入，但如果這樣的標語放到廁所裡，可能會讓不少人傻眼又好笑。有網友日前就在一處公廁的牆上看到這種標語，他拍下照片PO到臉書後引起不少討論。

從原PO在臉書「路上觀察學院」分享的照片看到，牆上貼著一張寫著「請勿攜帶外食進入」的標語，看似沒什麼異樣，但其實張貼的地方竟然是在公廁裡。只見標語旁邊還有掛壁式的衛生紙外殼，原PO也不解地說「為什麼廁所會有這個啊？」

照片一出笑翻眾人，「肥水不落外人田的概念」、「請勿自備筷子湯匙比較符合吧？」、「我們公司廁所有泡麵便當，啥都有」、「在廁所裡面吃臭豆腐嗎？」、「給蒼蠅看的」、「比較香、比較有味道啦」、「吃進去、排出來一次解決」、「廁所裡吃便當，聞起來臭，吃起來香」。

還有網友猜測應該是不少人躲在廁所裡吃東西的關係，「當學校食堂座位區滿了，你又不想找位置吃飯的時候就會到廁所吃了」、「之前去商辦大樓內上課，每次中午廁所一定都有人，都不出來，課程第三天還是這樣，我就跟他拚，我也買在門口吃，果然不久開門看他拿著便當垃圾出來，我猜是因為周邊找地方內用不容易」、「以前國中時都在廁所吃便當」。

但有內行人解釋是避免垃圾丟在廁所，「之前趕時間上班還真的有把早餐帶去廁所吃，邊吃邊拉然後吃完就把垃圾丟在廁所裡的垃圾桶，可能清潔人員不喜歡看到衛生紙以外的垃圾」、「就是怕把外面食物吃完的垃圾丟在垃圾桶吧」、「好像蠻合理的欸！廁所垃圾桶出現吃後的垃圾、廚餘讓廁所更髒」、「可能帶外食進去丟垃圾吧」、「會產生廚餘倒馬桶造成馬桶阻塞，吃完的便當盒丟進廁所垃圾桶造成清潔員的不便」。