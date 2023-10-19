快訊

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

中東戰火密布…國內金融三業對以曝險1788億、中東14國共曝險逾2兆

爆兩人私交很深 鍾小平：柯文哲當北市長曾想找韓國瑜任「這職位」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公廁貼「勿攜帶外食」標語笑翻眾人 內行曝原因：很合理

聯合新聞網／ 綜合報導
公廁示意圖。 圖／ingimage
公廁示意圖。 圖／ingimage

到外面餐廳吃飯時，通常會看到店家在門口張貼告示，要求客人不可以帶外食進入，但如果這樣的標語放到廁所裡，可能會讓不少人傻眼又好笑。有網友日前就在一處公廁的牆上看到這種標語，他拍下照片PO到臉書後引起不少討論。

從原PO在臉書「路上觀察學院」分享的照片看到，牆上貼著一張寫著「請勿攜帶外食進入」的標語，看似沒什麼異樣，但其實張貼的地方竟然是在公廁裡。只見標語旁邊還有掛壁式的衛生紙外殼，原PO也不解地說「為什麼廁所會有這個啊？」

照片一出笑翻眾人，「肥水不落外人田的概念」、「請勿自備筷子湯匙比較符合吧？」、「我們公司廁所有泡麵便當，啥都有」、「在廁所裡面吃臭豆腐嗎？」、「給蒼蠅看的」、「比較香、比較有味道啦」、「吃進去、排出來一次解決」、「廁所裡吃便當，聞起來臭，吃起來香」。

還有網友猜測應該是不少人躲在廁所裡吃東西的關係，「當學校食堂座位區滿了，你又不想找位置吃飯的時候就會到廁所吃了」、「之前去商辦大樓內上課，每次中午廁所一定都有人，都不出來，課程第三天還是這樣，我就跟他拚，我也買在門口吃，果然不久開門看他拿著便當垃圾出來，我猜是因為周邊找地方內用不容易」、「以前國中時都在廁所吃便當」。

但有內行人解釋是避免垃圾丟在廁所，「之前趕時間上班還真的有把早餐帶去廁所吃，邊吃邊拉然後吃完就把垃圾丟在廁所裡的垃圾桶，可能清潔人員不喜歡看到衛生紙以外的垃圾」、「就是怕把外面食物吃完的垃圾丟在垃圾桶吧」、「好像蠻合理的欸！廁所垃圾桶出現吃後的垃圾、廚餘讓廁所更髒」、「可能帶外食進去丟垃圾吧」、「會產生廚餘倒馬桶造成馬桶阻塞，吃完的便當盒丟進廁所垃圾桶造成清潔員的不便」。

原PO在一處公廁看到牆上貼著「請勿攜帶外食進入」的標語。 圖擷自路上觀察學院
原PO在一處公廁看到牆上貼著「請勿攜帶外食進入」的標語。 圖擷自路上觀察學院

公廁 垃圾桶

延伸閱讀

住青埔1年發現「8大奇觀」 在地人點頭：現在才發現？

看不到遊客！他問「日本四國為何都沒人觀光」 網揭原因：日人都很少去

竹科人嘆「竹北房價炒到比台北蛋白區還貴」 網驚：2房不一定買得起

外國人來台搭高鐵見1景象大讚「Taiwan No.1」 這件事還榮登世界前3名

相關新聞

在哪裡？他抬頭驚見阿里山「天空之心」 網大讚：超浪漫

不少民眾喜歡從事戶外活動，享受大自然。日前，有網友在「路上觀察學院」分享自己在阿里山森林中，意外看見的「天空之心」，瞬間引起許多網友熱烈討論。

公廁貼「勿攜帶外食」標語笑翻眾人 內行曝原因：很合理

到外面餐廳吃飯時，通常會看到店家在門口張貼告示，要求客人不可以帶外食進入，但如果這樣的標語放到廁所裡，可能會讓不少人傻眼又好笑。有網友日前就在一處公廁的牆上看到這種標語，他拍下照片PO到臉書後引起不少討論。

被反鎖在廁所怎麼辦？他建議獨居者掛一物在牆上 必要時還能救命

獨居人士若遇上在家中廁所被反鎖在內的情況時，該如何自救呢？日本漫畫家田中圭一在網路上分享，因為自己是獨居，擔心某天會遇到門鎖故障、被反鎖在廁所內的情況，為了能夠順利向屋外的人求救，所以...

嬰兒推車自滑到機車停車格 粗心媽滑手機渾然不知

一輛嬰兒手推車在看似無人看顧的情況下，便這樣一路從騎樓處溜到馬路上，直至機車格處減速，在經過的機車騎士發現後擋住才停下，原來站在騎樓處的母親正在滑手機，渾然不知小孩已連人帶車溜走。

辣妹格鬥！2女當街扯髮互毆打到走光 男子勸架倒楣挨連環拳

女生們的戰爭，旁人難以制止？網路瘋傳1段「女生街頭MMA（綜合格鬥）」影片，見到有2名女生在街頭扭打，其間扯髮、連環拳、剪腳絕招齊出，有人打到露出內褲「走光」，更幾乎露出胸部。旁邊男子努力勸架，卻被捲入「戰團」遭瘋狂打臉。影片引來網友熱議，有網友認為無論如何都不應訴諸暴力，「好丟臉，誰家裡的寶貝趕快帶回家」。也有網友笑言「不去摔角很可惜耶」、「現在女孩，好厲害」。

泰國旅遊哪裡贏台灣？ 內行人歸納2點：不可能會輸

國慶連假雖然結束了，但許多人馬上在看明年的假期，準備規劃出國旅遊，日前有網友比較泰國跟台灣的旅遊差異，好奇「明明都有海，也有很棒的先天條件，為何台灣旅遊業發展不起來呢？」對此，網友認為2原因讓泰國勝出，即「便宜又有特色」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。