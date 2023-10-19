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在哪裡？他抬頭驚見阿里山「天空之心」 網大讚：超浪漫

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，他在阿里山森林意外發現的「天空之心」。圖／擷自「路上觀察學院」
網友分享，他在阿里山森林意外發現的「天空之心」。圖／擷自「路上觀察學院」

不少民眾喜歡從事戶外活動，享受大自然。日前，有網友在「路上觀察學院」分享自己在阿里山森林中，意外看見的「天空之心」，瞬間引起許多網友熱烈討論。

原PO在「路上觀察學院」分享自己在阿里山山上的發現，只見照片中，森林中的樹冠竟意外的拼湊出一顆天然愛心，讓他迅速拍下照片並發文笑稱「心『樹』不正」。

照片一出，便引起許多網友關注，「太厲害的取景」、「這些樹也太浪漫了」、「超棒，很細心的觀察」、「大自然充滿美好」。

部分網友則好奇該地點位於阿里山何處，對此有人解答，此「天空之心」位在阿里山受鎮宮往姐妹潭的步道上，具體位置較難以說明，但若用心觀察，便有機會看見。

還有網友透露，日本青森的弘前公園也有類似地標「愛心櫻花」，並強調櫻花季時，該愛心還會從綠轉粉，非常漂亮。

阿里山 愛心 觀光景點

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