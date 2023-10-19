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嬰兒推車自滑到機車停車格 粗心媽滑手機渾然不知

聯合新聞網／ 綜合報導
一輛嬰兒手推車一路從騎樓處溜到馬路上，直至機車格處減速，在經過的機車騎士發現後擋住才停下。母親則是在被騎士提醒後才發現手推車已不在身邊。擷自爆料公社二館
一輛嬰兒手推車一路從騎樓處溜到馬路上，直至機車格處減速，在經過的機車騎士發現後擋住才停下。母親則是在被騎士提醒後才發現手推車已不在身邊。擷自爆料公社二館

一名網友昨(18)日晚間在「爆料公社二館」PO出一則馬路上發生的驚恐影片。一輛嬰兒手推車在看似無人看顧的情況下，便這樣一路從騎樓處溜到馬路上，直至機車格處減速，在經過的機車騎士發現後擋住才停下，原來站在騎樓處的母親正在滑手機，渾然不知小孩已連人帶車溜走。

原PO表示：「還好這裡不是舊金山，電影畫面浮現中，好心的騎士，不然媽媽還在滑手機」。隨後在留言處表示影片地點位於新北市板橋的新海路上，這段達27秒的影片，前面17秒前，只見一輛嬰兒手推車似乎未踩安全煞車，便溜到馬路上了。幸好一名機車騎士發現小嬰兒推車似乎置身危險之中，大聲呼喚該名「滑手機太專心」的母親，這位媽媽才衝出帶回嬰兒手推車。

網友看完影片紛紛留言表示，「孩子的未來堪憂」、「這嬰兒車上的到底是不是自己的？」、「孩子媽，妳累了嗎？超誇張！」、「如果路人沒提醒，後果不堪設想」、「手機這麼重要？」、「投胎很重要」。也有人提醒帶小孩推嬰兒車出門的民眾：「娃娃車上通常輪子上有附帶止開關，記得踩一下」，也有網友大讚該名機車騎士「比媽媽還有危機意識」。

嬰兒 機車騎士

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