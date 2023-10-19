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辣妹格鬥！2女當街扯髮互毆打到走光 男子勸架倒楣挨連環拳

香港01／ 布萊恩
被壓在地上的白衣女使出剪腳「夾實」灰衣女，一時「難分難解」。（影片截圖）
被壓在地上的白衣女使出剪腳「夾實」灰衣女，一時「難分難解」。（影片截圖）

女生們的戰爭，旁人難以制止？網路瘋傳1段「女生街頭MMA（綜合格鬥）」影片，見到有2名女生在街頭扭打，其間扯髮、連環拳、剪腳絕招齊出，有人打到露出內褲「走光」，更幾乎露出胸部。旁邊男子努力勸架，卻被捲入「戰團」遭瘋狂打臉。影片引來網友熱議，有網友認為無論如何都不應訴諸暴力，「好丟臉，誰家裡的寶貝趕快帶回家」。也有網友笑言「不去摔角很可惜耶」、「現在女孩，好厲害」。

網上流傳影片長55秒，影片一開始就見到2名後生女子在街頭扭打，其中下身只穿內褲的白衣女，向倒在地上的超短裙灰衣女使出連環拳，灰衣女處於下風只能專注防守。旁邊有男子一直勸架說「別打了，不要動手」，應該認識2名女子，但2女沒有理會，並繼續互相挑釁說「來啊」。

這時灰衣女找到空隙，轉守為攻把白衣女壓倒在地，白衣女再使出連環拳還擊。男子一度伸手阻擋，結果白衣女向男子臉部連打數拳，男子摸一摸臉部狀甚疼痛。

隨後2名女子互有攻守拳來拳往，灰衣女打至露出內褲「走光」，白衣女上衣下滑，幾乎露出胸部。之後被壓在地上的白衣女使出剪腳「夾實」灰衣女，一時「難分難解」。男子則抓住2人的手說「答應我，不要打」，雙方看似平靜一會後又再動手，甚至扯髮揮拳，打得更狠，男子只有繼續勸說「不要，不要」。

影片未有交代拍攝時間，應是在台灣發生。網友看後議論紛紛，有網友認為無論如何都不應訴諸暴力，也不應在公眾地方打架，「現在小女生愈來愈粗殘，拉都拉不住」、「好丟臉，誰家裡的寶貝趕快帶回家」。也有網友笑言，「精彩的女子格鬥」、「不去摔角很可惜耶」、「這個裁判不行，要讀秒才會分開」、「現在女孩，好厲害」。

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文章授權轉載自《香港01》

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