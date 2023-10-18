影／英國一家五口浪居世界 來台旅遊住宿花費首度「超出預算」

來自英國的克里斯（Chris Hutchinson）及妻子塔米拉（Tamira Hutchinson）因無法忍受英國的生活開銷，決定賣掉房產，並如遊牧民族般在世界各地居住、旅行。先前一家五口來到台灣，在抖音分享他們居住的飯店及品嘗台灣麥當勞的心得，克里斯表示，在台灣的住宿花費首度超出自身預算。

克里斯在抖音上分享了他們一家在台灣居住的豪華房（Luxury room）。他表示飯店內的設施相當齊全，除了有兩張豪華加大雙人床外，浴室、電視、置物空間等設施、配備一應俱全。然而，克里斯提到在台灣的住宿費遠超出他們的預算20英鎊（約新台幣787元），這是他們旅行以來第一次超出預算。

克里斯也記錄帶家人在台灣吃麥當勞的經歷，他表示所在的門市相當寬敞，也試著用自動販賣機點餐。克里斯發現台灣麥當勞的餐點有許多特別之處，除了台灣獨有的麥脆雞套餐外，當他瀏覽點心頁面時，看到小薯、雞塊等炸物歸類在此，同時還有可頌麵包、法棍等法式點心可選，讓他感到很驚奇。克里斯點了一份蕈菇安格斯牛肉堡，認為不但美味且賣相好，且一家五口的餐點消費約18英鎊（約新台幣708元），比在英國便宜。

克里斯一家現在正遊歷於世界各地，先前一家人也曾到訪泰國、中國大陸及馬來西亞。日前在台灣旅遊時，除了品嘗台灣麥當勞、體驗台灣住宿外，也搭乘台北捷運、爬四獸山，以及享用豆漿、燒餅油條等在地美食。