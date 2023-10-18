泰國旅遊哪裡贏台灣？ 內行人歸納2點：不可能會輸
國慶連假雖然結束了，但許多人馬上在看明年的假期，準備規劃出國旅遊，日前有網友比較泰國跟台灣的旅遊差異，好奇「明明都有海，也有很棒的先天條件，為何台灣旅遊業發展不起來呢？」對此，網友認為2原因讓泰國勝出，即「便宜又有特色」。
一名網友在PTT發文表示，他跟朋友去泰國玩的印象是「熱鬧，有各國旅客來玩，海灘也很放鬆」，對比台灣也有很多海灘，花東海岸也很美，但他好奇「為什麼台灣的旅遊業一直發展不起來？泰國旅遊贏台灣哪裡？」
對此，網友認為「海島賣點是沙灘跟海鮮，但台灣沒有統整起來，也沒有國際渡假飯店進駐，吸引不到頂級客群，就很難有國際知名度。相比之下泰國料理豐富，國土大又海島多，價格便宜還有大象當賣點，我們花東雖然很美，但包裝太爛，消費也偏高」、「人家一萬元就有villa了，我們一萬還住不到好飯店呢」、「台灣主打美食，但誰會為了美食來？泰國同樣價格的飯店贏台灣，海灘villa又舒服，住宿划算又能吃喝玩樂」、「台灣只會挑戰遊客能容忍的住宿價格，而且景色好的地方，都不是大眾運輸能到的地方，怎麼不反思台灣哪裡能贏泰國？」、「泰國更有特色，強項是便宜，食物還有酸辣美食，又有佛教信仰、人妖文化，都是旅遊行業加分的元素」。
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