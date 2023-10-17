看不到遊客！他問「日本四國為何都沒人觀光」 網揭原因：日人都很少去

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本四國高松機場。圖／桃園機場公司提供
圖為日本四國高松機場。圖／桃園機場公司提供

不論疫情前或疫情後，日本一直是台灣人心目中旅遊的第一選擇，有一名網友到日本的四國去玩，但搭火車時，車廂內只有他跟另一位阿伯，就連飛機上、路上的旅客也寥寥無幾，讓他好奇想問「日本四國為什麼都沒什麼人去？」有人就點出關鍵原因，還有過來人推薦值得造訪的景點。

原PO在PTT發文寫道這幾天排了10天假到日本旅遊，今天（17日）在搭乘前往四國松山的麵包超人列車時，車廂裡空蕩蕩的，僅有他跟另一個阿伯。原PO回憶第一天從高松機場到市中心就覺得人非常的少，連華航班機上都不到30人，還有火車站附近、瓦町、兵庫町商店街的人也稀稀落落，外國人也沒有幾個，偶爾在路上會看到有台灣人和韓國人，雖然人很少，但逛起來很舒服。

相比之下，原PO昨天抽空到大阪就覺得人潮多到讓他受不了，這也讓他很好奇「四國不錯玩又便宜，為什麼沒人去？」貼文引起眾人熱議，「連日本人自己都很少去四國了」、「連日本朋友都對四國很不熟啊」、「就人少+景點分散，大家都自駕居多」、「國人超愛去東京大阪，大概八成」、「四國適合想清靜的人」。

不少網友認為四國太過偏遠是主因，「四國的人都外流去都市了，你台灣人還去旅行，那裡就鄉下而已」、「四國就真的鄉下啊，除非藝術祭還會有些人流」、「就真鄉下，日本人自己都少去」、「就不方便啊，南邊的北海道」、「鄉下地方本來就不會有外國遊客」、「鄉下日常，我去三陸海岸7天只聽過日語，畢竟連日本遊客都沒幾人」。

但也有去過四國的遊客推薦可造訪的景點，「小豆島很好玩」、「只有靠淡路島那邊比較熱鬧」、「去過最南端足摺岬及附近小鎮待過快一個月，真的很很舒服」、「小豆島還有金刀比羅宮都不錯」、「金刀比羅宮、天空鳥居（高屋神社）」、「四國四個縣我都玩過了，還不錯，覺得德島比較無聊點，其他愛媛、香川、高知我都覺得不錯玩」、「祖谷秘湯、金刀比羅宮」、「瀨戶內海藝術季的時候，外國遊客一堆」。

日本 大阪 東京

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