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他衝廁所急抓「衛生紙」卻誤拿這食物 網笑翻：吸濕效果更好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友內急衝往廁所，卻發現帶的不是衛生紙，而是拿成三明治。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
一名網友內急衝往廁所，卻發現帶的不是衛生紙，而是拿成三明治。圖擷自臉書社團「爆怨公社」

人偶爾會有急需上廁所的時刻，這時抓了衛生紙就衝，是最佳的解決方法，不過日前有網友在急忙之際拿了一包衛生紙，到廁所解放後才發現「根本拿錯了」，原來他拿成跟衛生紙顏色、柔軟度相似的「三明治」，文章曝光後，網友笑翻「吐司吸濕效果更好，應該更舒服」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，肚子不舒服時，他臨時拿了一包衛生紙衝往廁所，緩過神才發現拿的不是一包衛生紙，而是一個三明治，讓他十分無奈，只能將三明治丟在地上等待救援。

文章曝光後，引發網友熱議，有人笑稱「吸濕效果更好，應該更舒服」、「超柔軟等級」、「沒拿過菜瓜布的都不算什麼」、「不錯耶，有好幾層可以擦」、「你要拿來擦也可以，只是比較浪費，記得擦完不要吃」、「吐司已經去邊了，至少擦起來比較不痛，往好處想，你有3次機會」、「擦土司外層，請隔壁的人吃巧克力吐司」、「擦完會不會變花生口味？」、「超厚，又軟，應該舒服吧」、「用完翻面蓋回去，好市多可以退」。

衛生紙 吐司 廁所

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