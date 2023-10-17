用一句話勸退日本旅遊？ 網嘆「去玩後更不想回來了」

隨著疫情鬆綁迎接國境解封，不少民眾展開報復性出國，而根據觀光署統計，截至今年8月，台日觀光逆差已超過5倍。一名PTT網友指出，日幣貶值也讓逆差更嚴重，並好奇詢問鄉民如何用一句話勸退到日本旅遊。

觀光署資料顯示，截至今年8月，台灣訪日262.3萬人次，日本人來台旅遊則是49.3萬人次，觀光人次逆差高達5倍多。與疫情前比較，2019年同期台灣訪日340.9萬人次，日本來台則是132.8萬人次，觀光人次逆差則為1.46倍。

有PTT網友16日在八卦版發文表示：「台日旅遊逆差嚴重，雖然本來就有逆差了，但是日幣貶值讓逆差更嚴重，導致台灣人狂去日本，日本人反而不怎麼想來台灣。」

他好奇問鄉民：「日本旅遊什麼地方會勸退你，讓你有一股不想去日本旅遊的念頭？」對此，網友回應「去膩了」、「會花很多錢」、「中國人台灣人太多」、「日本最讓人討厭的點就是要花機票錢」、「遊客太多，入關出關等很久」、「神社超無聊」、「幾乎沒有手搖可以喝」、「怕生病受傷，怕工作積太多」。

也有不少網友直言「目前沒有」、「去了會想移民，很不方便」、「缺點大概是每去一次就更不想回來了」、「怕玩太多，回台灣遊崩潰感受巨大反差」、「去完回來心都收不回來，還會一直想去」。