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人間有溫情！藥師拋下忙碌工作 用陪伴助就醫阿嬤重拾笑容

聯合新聞網／ 綜合報導
一名藥師分享值班期間，遇到一名老奶奶的溫暖故事。示意圖／ingimage
一名藥師分享值班期間，遇到一名老奶奶的溫暖故事。示意圖／ingimage

儘管現代人生活十分忙碌，充滿許多困難，但總有某些時刻會讓人發覺「人間自有溫情在」。一名藥師就分享自己值班期間遇到一位阿嬤，意外地互相治癒的經歷。

原PO在Dcard心情版分享，近日在醫院值假日急診小夜班時，因為急診藥局沒藥，臨時回中央藥局一趟。路上遇到一位阿嬤，叫住原PO和她吐苦水。

阿嬤先是向原PO訴說自己身體的病痛，腳不方便走路卻仍千里迢迢到醫院、之前的每個醫生都找不出她病痛的原因，還遇過不友善的醫護人員，讓她不敢來看醫生。

原PO本來想快速幫阿嬤解決問題，就要趕快回工作崗位，不然同事要一人扛兩人的工作，但不論她怎麼給意見、想方案，卻都被阿嬤一一回絕，「我一邊擔心著自己的工作做不完，一邊又放不下這個難以處理的case。」

在攙扶阿嬤的過程中，原PO發現她的腳實在沒什麼力氣，因此搬來輪椅推她過去，並在途中先和同事說一聲可能無法馬上回去，同事也表示理解。在折騰一番後，阿嬤仍然無法決定要掛什麼科別，護理師學姊則推測阿嬤身體感到的不適，可能是身體老化帶來的影響。

阿嬤難過表示，「我從台北搬到高雄這邊住，很可憐自己一個人，現在身體不好錢都快花完了，腳也沒力不知道活著要幹什麼，我都86歲了⋯⋯」原PO邊聽邊感到心疼，安撫的摸了摸阿嬤手臂，最後決定先請里長幫阿嬤找家附近的診所看看，比較便宜，有需要再來大醫院。

在分開之時，原PO不斷叮嚀阿嬤不要再說這麼負面的話，阿嬤也終於笑了，「小姐謝謝妳，平常都沒人跟我說話，妳今天跟我說了好多，今天一整天就妳跟我說了最多話。」

原PO感慨，「很慶幸這次的自己不厭其煩拉了對方一把，慶幸自己花了很多時間精力仍舊選擇善良，總覺得這個世界應該因此更溫暖快樂一些吧。」

不過，溫暖的文章卻意外引發兩派網友論戰。一方認為原PO很善良，幫助一位狀態不好的奶奶，陪著阿嬤到處奔走，還不厭其煩的回答和安撫；一方則認為原PO怠忽職守，將工作丟包給同事，「如果我上班時同事這樣真的會很覺得困擾。」

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