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養鳥神器！謎樣「巨型葵花籽」路邊曬 內行揭用途：吃了更會說話

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曬出一張照片，只見路邊曬著4片乳白色片狀物，外型宛如「巨型葵花籽」。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
網友曬出一張照片，只見路邊曬著4片乳白色片狀物，外型宛如「巨型葵花籽」。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

「好久沒有看過這種東西了」，一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張照片，只見路邊曬著4片乳白色片狀物，外型宛如「巨型葵花籽」，卻意外引來許多養鳥人士討論，揭開其真實用途。

貼文一出，網友們好奇「這是什麼神奇的東西？」。對此，有養過鳥類、爬蟲類的主人們紛紛跳出來解答，該片狀物正是俗稱的「墨魚骨」（又稱「海螵蛸」、「花枝殼」），為墨魚目動物含有的獨特內殼，內含豐富的碳酸鈣，同時也是中藥材，有通血脈、祛寒濕的功效。

內行網友指出，「墨魚骨」常用來給鳥類、爬蟲類補充鈣質，「鸚鵡會吃它，補鈣用」、「養龜人必備！陸龜的營養補充品」、「墨魚骨，烏龜吃的話要磨成粉、鸚鵡直接啃」、「養鳥人必備」、「萬華鳥街很多」、「墨魚骨，鸚鵡吃很讚又便宜」、「寄居蟹也喜歡吃」。

此外，網友也補充讓鳥類啃食「墨魚骨」，可磨嘴、練舌頭或提升講話絕技，「花枝殼耶，給八哥跟鸚鵡磨舌頭、練說話用的」、「這是墨魚花枝殼，養鸚鵡的人會給它磨嘴，吃了蛋殼會比較硬」、「聽說吃了更會說話」。

鸚鵡 爬蟲類 烏龜 鈣質

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