紅豆餅5元也要AA制！她驚小氣男友資助林襄寫真集 眾人勸放生

情侶交往時，不同的金錢觀往往會引起很多紛爭，有一名女網友抱怨男朋友對於金錢的態度很小氣，就連買個紅豆餅差5元也斤斤計較，沒想到卻被她發現如此小氣的男友，竟然會花錢贊助啦啦隊女神林襄的寫真集，讓她失望又難過。

女網友在Dcard發文表示兩人每次出去吃飯、買東西都AA制（意思是各付各的），對此她並不在意，但男友不少行為常常讓她匪夷所思。原PO舉例有次買紅豆餅，因為零錢不夠所以男友就幫忙多付5元，過了幾天他買一杯35元的紅茶，竟然說「妳前幾天紅豆餅還欠我5塊錢，給妳30就好」，讓她感覺很差。

除此之外，原PO還抱怨男友把公司發的中秋節禮物轉送給她當生日禮物，但包裝上「XXX公司敬贈」的貼紙竟然連撕都沒撕掉，詢問原因，得到的回答竟然是撕了包裝紙就破了，他不想花錢買包裝紙來包，讓原PO聽了哭笑不得。

甚至男友請吃飯也要選生日或節慶，而且花的錢還不會超過原PO前一次請他的價格，幾乎只會少或者剛好而已。原PO問男友為何要算這麼細，對方坦言兩人還沒有結婚，他不想幫別人養老婆，而且自己還在存房子頭期款，所以不想亂花錢。

雖然男友沒有什麼娛樂花費，兩人約會大多也是不用花錢的地方，但原PO卻無意間發現，對方竟然花了100元贊助啦啦隊女神林襄的寫真集資計畫。她說因為借男友的手機玩遊戲，剛好看到他跟朋友的訊息在聊這件事，因此偷偷到對方的信箱去查證，果真發現付款成功的訊息通知，讓原PO相當震驚，甚至還去林襄的IG看看到底是什麼樣的寫真集。

原PO意外發現對錢斤斤計較的男友，竟然花錢贊助林襄的寫真集。 圖擷自Dcard

原PO無奈地說雖然100元很少，也是花男友自己的錢，但讓她很在意的是「他寧願花錢在林襄身上，卻跟我計較那5塊錢」，想到這裡也讓她不滿地很想分手。

貼文讓眾人看傻眼，不少人都建議早點分開，「關於感情的問題一律建議分手，快逃吧」、「就這種的妳還留著等過年嗎？」、「分了吧！我前男友也有夠摳，連保險套都要AA，後來就直接攤牌放生，真心覺得價值觀合很重要」、「妳下限設很深耶！這種摳門的我真的不行，出門約會有夠難看」、「『因為我們還沒要結婚，不想幫別人養老婆』，光是這句話就可以分了」、「如果是我絕對分的吧…雖然談戀愛不一定走到最後，但是太小氣真的不行」、「金錢觀不合，留著等離婚」。