新飲料店點什麽不雷？內行人都推「這款」：真的滿準的

台灣手搖飲店林立，一級戰區一條路上就有可能快要10家，選擇眾多，總是讓人猶豫。近日有網友分享自己附近開了一家新飲料店，不知道該從什麼類型「茶飲」開始嘗試，內行人則表示，「先點這種」不會踩雷。

網友在PTT以「沒買過的飲料店，會點什麼」為題發文，他表示附近開了一間新飲料店，自己是「奶派」，大概會從奶紅、奶綠、咖啡凍奶茶開始喝起，因為不喜歡喝會澀的茶，如果連奶茶都會喝到茶的澀味，就不會在嘗試其他的了，但如果奶茶好喝，就會再試試看青茶。

網友也好奇，其他人如果到新飲料店，會先點什麼？馬上引起熱議，很多人推「純茶」、「無糖茶」、「純茶喔！茶不好喝其他也不會好到哪去」、「紅茶，真的滿準的」、「無糖茶，茶底不好喝的，其他不會想試」。

也有人說，「我都先在網路查推薦」、「以前打工的飲料店老闆說紅茶最不會踩雷，如果紅茶都煮不好那其他也不用喝了，所以我都點紅茶一分糖去冰」、「鮮奶茶 ，都有鮮奶幫忙調和了還難喝真的沒救」。