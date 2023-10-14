外送員遇阿嬤硬塞一大箱特別「小費」！ 他感動到邊哭邊送餐

有些消費者點外送時會額外多給外送員小費，以慰勞外送員的辛苦。一名外送員分享從一位阿嬤那收到特別的「小費」，讓他忍不住感動到噴淚。

這名外送員在臉書不公開社團《外送員的奇聞怪事》發文，提到「第一次收到這麼特別又想哭的小費」，他表示外送的客人是一位阿嬤，送完餐阿嬤突然給他一大箱塞滿餅乾的零食箱，並對他說是拜拜完，給他吃平安的，原Po原本打算不收阿嬤的外送餐錢，阿嬤卻堅持不要，他看到那一大箱子後越想越感動「最近遇到不好的事，現在突然遇到這樣的溫暖」，他也謝謝阿嬤「祝阿嬤身體健康，結果現在整個一路哭一路送餐」。

貼文一出網友紛紛留言「別人的阿嬤總是不會讓人失望」、「有一種餓是阿嬤覺得你餓」、「好感人，遇到善心熱情的阿嬤」、「想我阿嬤了」、「你也是善良的人 所以才會哭」、「感覺一整天心情會很好呢」，也有人笑說「我來幫你把眼淚收回去，吃前先看保存期限」、「哭著：這麼多，我是要怎麼跑單（誤」。