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捷克女喊「想當台灣超商店員」 一聽薪資驚呼：比捷克高

聯合新聞網／ 綜合報導
一名捷克女子Hana表示，自己很想到台灣的便利商店工作，原因曝光引起熱議。超商工作人員示意圖。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
一名捷克女子Hana表示，自己很想到台灣的便利商店工作，原因曝光引起熱議。超商工作人員示意圖。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

台灣超商服務項目多樣化，為滿足顧客的各項需求，店員時常忙得天翻地覆，不過日前一名來台捷克女子Hana接受《不要鬧工作室》訪問時表示，自己很想到台灣的便利商店工作，原因竟是薪水很高，讓訪問者十分驚訝，也引起網友熱議。

Hana表示，以前在老家奧斯特拉瓦的咖啡廳打工，當時的時薪換算台幣約143元，捷克目前的月薪換算台幣約24000元，而她聽聞台灣時薪即將調整為183元，經過計算後發現會比在捷克工作還多，因此她透露，原先預計年底要回捷克找工作，不過現在因為太喜歡台灣的環境，很想繼續留下來。

由於聽說超商很缺員工，Hana上網搜尋後發現，早班正職月薪落在31000至38000元之間，讓她驚訝直呼「很高」，覺得可以嘗試看看。而針對超商的苦力活，Hana表示自己有連續站13小時的服務生經歷，其他工作項目她認為只要有足夠時間自己也能學好，她也直言，回捷克後如果履歷上有台灣超商的資歷很酷，因此她認為自己可以勝任超商店員的工作。

影片發布後，吸引網友熱烈討論，「好可愛，職業不分貴賤，她來上班的話小七賺翻了吧」、「不管便利商店薪水的高低，只要做的開心快樂，熱愛便利商店這份工作就OK了」、「很佩服超商員工！18般武藝都要會！我不行！」、「很適合在機場的小七服務，外文好」、「對外國人來說感覺很有挑戰性」、「哪一家，我要去買」。

捷克 便利商店 時薪 打工 超商

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