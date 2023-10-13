煮水餃卻整碗「皮開肉綻」 內行一看解答：冷水下鍋才是正解

煮水餃、泡麵通常是想大展廚藝時最簡單的料理，不過日前有網友抱怨，自己把水餃煮到「皮開肉綻」，每次煮水餃都失敗，讓他無奈表示「這已經是數不清第幾次的失敗了」。對此，有內行人建議「如果是冷凍水餃，要冷水煮，才不會皮爆開」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他因為半夜肚子餓，煮了幾顆水餃，沒想到水餃全爆開，裡面內餡浮在湯外，水餃外皮糊在一起，讓他崩潰表示「我說這個是水餃，沒有人會相信吧？這已經是我數不清第幾次的失敗了，這是冷凍水餃，我水滾才丟下去，我沒有退冰，只有剛下去時攪拌一次，沒多久就皮開肉綻了」。

對此，有達人回應「冷凍水餃要冷水下，溫度才會均勻，你大滾下的話，外面煮到爛了，裡面才剛熟，所以會破掉」、「應該是攪拌太大力？」、「你可能冷凍太久了」、「水大滾之後，加點油防止沾黏，再下水餃」、「冷凍水餃我通常是冷水下，然後一直攪拌，除非皮冷凍本來就裂開的，不然幾乎不會破」、「我都直接丟電鍋用蒸的，永遠是完美的水餃」、「鍋太淺、水太少，也會」、「不能一直大滾，要加水加三輪」。

也有些人風趣留言，「你的水餃太叛逆了」、「水餃能煮成這樣也是蠻厲害的」、「水餃湯欸」、「看起來像好吃的高麗菜粥」、「這是麵疙瘩」、「麵皮燴肉丸子，獨特的菜單喔」、「煮的很好，下次別煮了」。