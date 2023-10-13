台灣宗教信仰多元為何不會發生大規模衝突？ 網：包容力強又想賺錢

以巴衝突再起，以色列及巴勒斯坦一直以來的宗教衝突也再度浮上檯面。而台灣宗教信仰多元，除了傳統佛道教外，也有人信仰伊斯蘭教、基督教等宗教，但有網友發現，台灣除了各宮廟間有時會發生摩擦外，各教徒之間沒有發生激烈的宗教衝突，讓他好奇其中的緣由。

有網友在PTT發文提到，台灣宗教信仰繁多，除了全台到處可見佛道教寺廟宮院，也有各式天主教、基督教教堂，加上現今許多來台移工信奉伊斯蘭教，眾多公共場所不但設有穆斯林祈禱寺，也有不少獲清真認證的餐廳。不只如此，台灣常聽聞的宗教還包含一貫道、生長之家、天帝教等，許多原住民族也有傳統祖靈信仰。原Po表示，在信仰多元的情況下，台灣的宗教紛爭似乎僅發生宮廟之間，讓他好奇為何台灣不曾發生大規模的宗教衝突？

網友們紛紛發表見解，大多認為主要原因跟台灣宗教文化發展相關，「台灣漢族人口佔98%以上，因此大多數人同時信仰融合了佛、道、台灣民間信仰」、「台灣主流就是多神信仰，包容力又強」、「沒有聖地要爭」、「多神信仰的本來就不太會打起來了，只會為了搶水、搶資源械鬥啦」、「佛道都是多神教，沒有唯一真神，沒有我的神是真的、你的是假的」。

另外，也有網友認為台灣的宗教活動本質還是在「營利」，「台灣人有宗教，沒信仰，全部功利主義化了」、「是來撈到錢，不是來傳教」、「台灣宮廟應該不是信仰，是開來賺錢」、「沒有特別壓迫哪一個宗教，大家有錢一起賺幹嘛打架」、「跟GDP達到一定水準線以上不會發生民主崩盤一樣，台灣社會太有錢了，宗教沒有煽動仇恨的立基點，只有怎麼拐出錢來的煩惱」。