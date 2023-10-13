哥哥坐牢大嫂即出軌懷孕 掠百萬安家費棄下2孩家人不敢說真相

這個女人也太狠心了吧？臺灣有網友在facebook發文，指發現大嫂在哥哥入獄後出軌疑已懷孕，表示哥哥今年4月才被判入獄，但大嫂6月已在社交平臺放閃，而原本有給哥哥100多萬台幣（約25.5萬港元）作「安家費」，訥料大嫂把安家費全部拿走，棄下2名小孩在夫家後失聯，連她家人都找不到。最近探監時哥哥問大嫂為何不去，原PO都不敢說實話，但又擔心哥哥2年後出獄會崩潰。不少網友認為，原PO應該儘早告訴哥哥真相，「說了之後還有2年在裡面做心理建設」。

原PO在facebook群組「匿名公社」發文，稱正猶疑應否把大嫂出軌的事告訴哥哥。他指哥哥今年4月入獄，雖沒透露獄原因，卻指大嫂6月已經在社交平臺上大曬恩愛，現在更封鎖了原PO的帳號，以免被看到出軌罪證，但原PO有另一帳號卻可以看到相關內容。原PO稱大嫂的出軌對象已經拿出了100多萬的安家費給哥哥家，但哥哥入獄後，大嫂把安家費全部拿走。

網友擔心樓主哥哥出獄後才知道妻子出軌真相會崩潰，不少人建議應早點說。（示意圖／Ingimage）

原PO續指，大嫂把錢拿走後，「馬上把2個小孩丟給我媽，然後她人就消失，連她爸媽都找不到」，且聽說大嫂已懷孕，是某區的宮廟人員，而且知道她有家室，「但不介意說這是真愛」。

早前原PO和媽媽一起往探監時，大哥有追問大嫂為何不去，人在哪？原PO和媽媽都不敢說實話，只說大嫂可能工作太忙。原PO指哥哥沒有離婚，恐怕2年後出獄「突然發現多了個小孩，不知道會不會崩潰」。

網友覺得原PO應「直接問候大嫂，攤牌」，許多人建議他應盡責坦白，「應該要先知會你大哥」、「隱瞞也不會變好！破鏡難圓」、「不然出來再說，連你們說不定都倒楣」。有自稱是「過來人」的網友認為，「說了之後還有2年在裡面做心理建設，頂多情緒不好在裡面打打架而已」，出來後才知情可能一時接受不了，後果可大可小，甚至囚友知情後可能會開導哥哥。

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文章授權轉載自《香港01》