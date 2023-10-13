快訊

內湖驚傳槍響！勇警追拒捕車連開2槍 負傷逮人查獲各式毒品

外國人也在內？哈瑪斯聲稱「以色列空襲炸死13名人質」

突襲以色列準備已久？哈瑪斯曝光的「Strong Pillar」演習

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早期沒手機時上大號都在幹嘛？ 過來人曝廁所放一物引共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇以前沒手機的年代，上大號時都在做什麼，貼文引起不少人的討論。 圖／ingimage
原PO好奇以前沒手機的年代，上大號時都在做什麼，貼文引起不少人的討論。 圖／ingimage

不少人上大號時都會順便看書、看報紙，隨著手機普及，更多人會利用上廁所時滑手機。有網友很好奇以前沒手機的年代，當時的人上廁所是怎麼打發時間的？貼文一出，不少人回憶以前上廁所時會做的事。

原PO在PTT以「以前沒手機的年代，上大號都在幹嘛？」為題發文，他透露自己平時上大號的時間都很久，如果時間不趕的話就會滑滑手機看短影音或者追劇，但他也很好奇古代人沒有手機，上廁所是怎麼度過的，「看書嗎，還是聽音樂演奏？」

貼文勾起不少人的回憶，「看漫畫，以前廁所會放一些漫畫跟雜誌是基本」、「看報紙或者雜誌」、「以前的馬桶水箱上，一定會放一本大便書」、「水箱蓋上一堆遊戲攻略」、「以前想說，等我長大要裝台電視在廁所」、「Game boy拿來玩啊」、「研究洗髮精的成分」、「看衛生紙包裝」、「玩3310（NOKIA 3310手機）貪食蛇」。

其中還有網友透露家中廁所有擺放書櫃，引起不少共鳴，「以前廁所都會有個小書櫃」、「你家馬桶旁邊沒書架嗎？」、「看漫畫，以前我有放書櫃在馬桶邊」。

手機

延伸閱讀

腐女看漫畫好想吐槽？《BL常見橋段 絕對看過共感MAX BL漫畫遊戲》登Switch

爽窩六星級「保育類」漫畫店！百坪文青風「Booking」書牆超好拍+店寵3隻象龜陪看書

年輕人不愛？他指「這類店」變阿北聚集地 網羨：人生勝利組

藍綠白搶推短影音 學者：觸及率高搭配演算法固票倉

相關新聞

早期沒手機時上大號都在幹嘛？ 過來人曝廁所放一物引共鳴

不少人上大號時都會順便看書、看報紙，隨著手機普及，更多人會利用上廁所時滑手機。有網友很好奇以前沒手機的年代，當時的人上廁所是怎麼打發時間的？貼文一出，不少人回憶以前上廁所時會做的事。

台中知名小吃店被查出用美豬 老闆坦言負能量爆棚：概括承受

台中「幸福小館」老闆在被爆出使用美豬新聞後，近日於臉書親留道歉文，表示自己從14年前第一份蛋炒飯開始，從未用不適用的食材來銷售，「廠商的疏失，政府的政策，媒體的渲染，我概括承受，是我做得不夠好 不夠謹慎。」

他好奇女生被搭訕寧願給IG？ 眾人點頭：LINE封鎖仍沒隱私

不論男女，相信有不少人都曾有過被追求或搭訕的經驗，有一名網友好奇當女生被要聯絡方式的時候，為何寧願給IG也不願意給LINE，讓他不解IG不是更多私人的東西嗎？貼文引來不少女性點頭認同，還有過來人解釋原因。

賣啥？東山鴨頭菜單驚見「25元樓梯」 老饕秒懂盛讚：南部人都知

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出照片分享，圖中一間東山鴨頭攤販黏著菜單，上頭陳列各式小吃...

絕非暗黑料理！牛肉泡麵加3匙這一物 她驚呼「夭壽好吃」

半夜肚子餓或不知道要吃什麼的時候，許多人會立刻想到泡麵，有的人會加蛋、加蔬菜，幫泡麵增添營養和美味。有一名女網友在臉書分享自己在泡麵裡加了奶粉，原以為會變成暗黑料理，沒想到竟然讓她驚為天人，貼文引起眾人熱烈討論，還有不少老饕也分享「獨家特殊加料」。

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

法鬥「麻糬」原型狗主人麻糬爸親發文證實死訊後，引來近1萬名網友按出表情符號，麻糬爸難過地表示，謝謝法鬥「麻糬」陪伴他10年，「你是最乖最可愛的狗狗，你是最貼心最懂事的狗狗，不論你到哪個世界去，你永遠都是我最愛最愛的狗狗」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。