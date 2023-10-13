早期沒手機時上大號都在幹嘛？ 過來人曝廁所放一物引共鳴

不少人上大號時都會順便看書、看報紙，隨著手機普及，更多人會利用上廁所時滑手機。有網友很好奇以前沒手機的年代，當時的人上廁所是怎麼打發時間的？貼文一出，不少人回憶以前上廁所時會做的事。

原PO在PTT以「以前沒手機的年代，上大號都在幹嘛？」為題發文，他透露自己平時上大號的時間都很久，如果時間不趕的話就會滑滑手機看短影音或者追劇，但他也很好奇古代人沒有手機，上廁所是怎麼度過的，「看書嗎，還是聽音樂演奏？」

貼文勾起不少人的回憶，「看漫畫，以前廁所會放一些漫畫跟雜誌是基本」、「看報紙或者雜誌」、「以前的馬桶水箱上，一定會放一本大便書」、「水箱蓋上一堆遊戲攻略」、「以前想說，等我長大要裝台電視在廁所」、「Game boy拿來玩啊」、「研究洗髮精的成分」、「看衛生紙包裝」、「玩3310（NOKIA 3310手機）貪食蛇」。

其中還有網友透露家中廁所有擺放書櫃，引起不少共鳴，「以前廁所都會有個小書櫃」、「你家馬桶旁邊沒書架嗎？」、「看漫畫，以前我有放書櫃在馬桶邊」。