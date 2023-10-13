國中生想入坑「金庸」如何選 網激推「這三部」：看到停不下來

「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」這句話對武俠迷肯定不陌生，金庸小說多次被改編成影視作品，小說情節、角色至今仍是人們津津樂道的話題。一名網友表示，若要將金庸小說推薦給國中生，哪一部作品最適合入門？《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等經典作品都是網友的推薦名單。

一名網友在PTT發文提到，近日被身邊的一名國中生詢問是否有看過「金庸小說」，讓他回想起《笑傲江湖》是第一本讓他閱讀到廢寢忘食的金庸小說，其他系列作品都沒有如此入迷。原Po很好奇，若國中生要閱讀金庸系列，是否該從《笑傲江湖》開始入門？

對此，許多網友贊同透過《笑傲江湖》入門金庸系列，「我國中第一本金庸就是笑傲江湖，讚」、「建議先看電影版笑傲江湖，有興趣再看小說版」、「如果要選唯一看的那首推笑傲」、「笑傲第一次看真的一口氣看完停不下來」。不過，也有網友推薦從《天龍八部》或《射鵰英雄傳》開始看，「射鵰、天龍挑一本爽一下先」、「我推天龍八部」、「建議先看射雕，故事簡單人物少又是爽文」、「 射鵰三部曲入門較好（《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》）」。

也有網友對於現在還有國中生對金庸系列的小說有興趣，感到相當訝異，「國中生想看金庸？聽起來像個怪人」、「現在國中生看這個？」、「現在的國中生如果真要入門金庸，應該是入門神雕動畫版吧？」