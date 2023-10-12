他好奇女生被搭訕寧願給IG？ 眾人點頭：LINE封鎖仍沒隱私

不論男女，相信有不少人都曾有過被追求或搭訕的經驗，有一名網友好奇當女生被要聯絡方式的時候，為何寧願給IG也不願意給LINE，讓他不解IG不是更多私人的東西嗎？貼文引來不少女性點頭認同，還有過來人解釋原因。

原PO在Dcard以「為什麼比起IG，女生會覺得LINE更隱私？」為題發文，他表示很多女生都說如果被陌生人搭訕要聯絡方式，寧願給IG也不會給LINE，這讓他相當納悶，IG不是更多個人生活影片或是照片嗎？給IG不就給對方更多隱私，「除非可能給的是小帳？」他覺得如果給LINE的話，不舒服還是不爽就封鎖，也不會被參與到個人生活。

貼文引起熱議，多數人都傾向給IG，「我傾向給哀居（IG）耶，因為我聽說賴（LINE）是沒辦法完全刪除好友的，儘管封鎖了，他那邊還是會有你好友，你換頭貼或者什麼有的沒的，對方好像都還看得見」、「我的話也是喜歡換IG，PO出來的照片都是挑選過的，是自己想給大家看到的樣子」、「沒興趣的會給LINE，有興趣的給IG」、「LINE是本名，因為公司會用到」、「LINE是聊天專用，IG的話就算傳了訊息也可以說沒看到」、「IG的話可以給小帳，也可以說『自己沒什麼在用』，還可以放伴侶（不需要是真的）的照片讓對方打退堂鼓」、「IG可以有很多個帳號，LINE就是唯一的帳號（除非兩支手機），換LINE帳號是很麻煩的事，IG的帳號不喜歡就不登入就可以了」。

不過也有女生願意給LINE，「感覺還是要看人欸，我的話就會比較傾向給賴（LINE），就感覺單純聊天，IG的話比較多生活照有的沒的，限時動態之類的，比較像真實的自己」、「我跟版主的想法一樣，覺得給賴不喜歡可以封鎖或無視，但給IG就感覺是暴露自己日常的生活動態，要移除粉絲或者噤聲太累了」、「我比較不喜歡給IG，除了比較隱私的原因也是訊息收回完全沒痕跡，感覺比較怪」。