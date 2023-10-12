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影／蔡依珊素顏煮義大利麵教撇步 意外公開家中廚房陳設

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自蔡依珊Instagram
擷自蔡依珊Instagram

紅豆食府二千金、連勝文的妻子蔡依珊昨（11）日在Instagram PO出自己在家煮義大利麵的影片，隨影片並PO文：「今晚的晚餐，自己即刻拍、即刻剪，天黑了放慢生活節奏，白酒蛤蠣麵Part One, Cheers to life」。由於不同於國慶時PO出的AI復古學生照，素顏做菜讓網友大讚：「女神無誤！清新」，也意外公開了自己與連勝文家中廚房的陳設。

蔡依珊在影片中表示，這次買的蛤蠣沒有很多，因為平常是用台灣小番茄當佐料，但沒買到則用番茄罐頭代替，她還分享煮義大利麵，切記一定要加鹽，並且得像義大利友人建議「鹹度要像海水」的那樣，才會好吃；否則的話，麵會無法吸收醬汁。

網友看完影片大讚：「喜歡看妳做菜，覺得什麼出自妳手都很好吃的感覺」、「也可以來一盤嗎？」、「第一次知道下麵要加鹽巴⋯⋯學起來了！」。

有人也分享不用加鹽的煮義大利麵方法，表示用蕃茄加義大利調味料，再勾芡即可；也有人發現蔡依珊的煮食影片似乎沒拍完，詢問：「才看到一半就沒有了？哪有人教一點點的？」有人覺得意猶未盡，覺得蔡依珊「可以多拍煮食影片，感覺妳拍這種片會大紅大紫！」、「期待下集」。

連勝文 Instagram

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