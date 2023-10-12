日人遊台灣東北角見一號誌 讀漢字秒懂直呼「看過最可愛」
日本除了是台灣外國觀光客的大宗之一以外，也有一些日本人選擇長期在台灣居住，唸書或工作等等的。近來就有在台的日本網友，分享在台灣看到的特殊交通告示牌，引起許多迴響。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，喜歡台灣，目前也暫居台灣的日本twitter網友「dou4hua1」，最近分享了他在東北角旅遊時，看到的一張特別交通號誌。這號誌上頭畫得不是一般行人或者車輛，而是一支可愛的貓咪，告示牌則提醒「常有貓出沒 請減速慢行」。
今まで見た中で一番可愛い道路標識 pic.twitter.com/zmCcNhd7Rc— まめはな (@dou4hua1) September 21, 2023
這位網友雖然過去在台灣留學一年，接著又繼續常居，但還是第一次看到這樣的標誌，大讚是看過的交通號誌中最可愛的一個。而由於日本人對漢字不陌生，因此對於上面的內容，也是很快就能掌握，知道這是在告誡用路人要注意貓咪，駕駛時得放慢速度。
其他日本網友紛紛笑稱「太讚了吧」、「這一定要安全駕駛了」、「世界上最貓咪最友善的道路標誌」、「太可愛了吧」、「這看板在哪裡呢喵」、「台灣的字大概都能讀懂什麼意思」。也有中文網友留言「我以前在雲林虎尾科技大學看過這個。」、「台灣屏東也有保護螃蟹路牌」。
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