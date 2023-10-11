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阿滴不忍了！上街抗議4件事「爆雷者該抓去關」 獲網友力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
知名YouTuber阿滴，是台灣具有影響力的網紅之一。圖/翻攝自臉書／阿滴英文
知名YouTuber阿滴，是台灣具有影響力的網紅之一。圖/翻攝自臉書／阿滴英文

台灣知名YouTuber阿滴（都省瑞），因拍攝英語教學影片，生動活潑的風格深受網友喜愛。他自爆10日在國慶連假的最後一天，選擇「走上街頭」高舉字牌開酸4件事，向來給人溫和、親切形象的他直言「這種人該抓去關！」照片曝光後，立刻吸引4萬網友按讚，引發熱議！

阿滴10日在臉書分享，有朋友詢問他「連假最後一天你要幹嘛？」他直接曬出4張照片做出回應。不過照片並非旅遊照，而是阿滴站在捷運站附近，一臉嚴肅且高舉字牌，寫著「爆雷的人應該要抓去關」、「你不是內向，你只是懶惰出門」、「說自己不會再喝酒的人都麻喝最多」、「我還是覺得寶可夢應該要叫神奇寶貝」，現身在台北街頭「抗議」的畫面，相當引人注目。

阿滴認為「暴雷的人應該要被抓去關」。圖/翻攝自臉書／阿滴英文
阿滴認為「暴雷的人應該要被抓去關」。圖/翻攝自臉書／阿滴英文

阿滴認為「你不是內向，你只是懶惰出門 」。圖/翻攝自臉書／阿滴英文
阿滴認為「你不是內向，你只是懶惰出門 」。圖/翻攝自臉書／阿滴英文

貼文不到1天，就吸引4.2萬網友按讚，讓不少網友紛紛表示「最後一天有夠充實，各種大實話」、「每句話都認同」、「完全同意」、「這個猛，有勇氣，好有趣」、「那個暴雷我只想到某前議員」、「一定是吃了誠實豆沙包」、「暴雷一時爽全家火葬場」、「阿滴真的太可愛了」。

阿滴認為「說自己不會再喝酒的人都麻喝最多 」。圖/翻攝自臉書／阿滴英文
阿滴認為「說自己不會再喝酒的人都麻喝最多 」。圖/翻攝自臉書／阿滴英文

其中對於「我還是覺得寶可夢應該要叫神奇寶貝」的字牌中，也有大量網友聲援表示「我也覺得應該要叫神奇寶貝」、「我推正名神奇寶貝」、「神奇寶貝+1」、「神奇寶貝才是真理」、「堅決支持神奇寶貝」。

阿滴認為「我還是覺得寶可夢應該要叫神奇寶貝 」。圖/翻攝自臉書／阿滴英文
阿滴認為「我還是覺得寶可夢應該要叫神奇寶貝 」。圖/翻攝自臉書／阿滴英文

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神奇寶貝 阿滴 國慶 連假 YouTuber 寶可夢

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