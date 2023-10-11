三色豆、螢光咖哩…台灣便當「最雷菜色」 法國人超愛：明明很好吃

台式自助餐是不少上班族的餐點選擇之一，既可以挑選自己喜愛的菜色又方便，不過三色豆和螢光咖哩一直都在台灣人討厭的菜色排行榜之中，但法國人品嘗台灣便當後，卻對這2道菜相當滿意，引起不少網友熱烈討論。

法國Youtuber「酷的夢」邀請14名法國人品嘗台灣便當，他們打開便當後認為菜色相當豐富，裡面有白飯、菜脯、高麗菜、糖醋肉、滷蛋、螢光咖哩、三色豆及番茄炒蛋，他們先從菜脯開始試吃，酷的夢說明，這是醃過的白蘿蔔和一點辣椒，能幫助開胃，他們吃了後一致好評，「辣得剛剛好」、「不會失去食物的原味，然後辣椒也加了那麼一點」。

他們接下來試吃「番茄炒蛋」後驚呼，「這也太好吃了」、「一放進嘴裡，整個味蕾就瞬間炸裂欸」、「太驚人了」、「可以感覺到我的身體在說『趕快再給我多一點』」、「很適合當前菜」、「即使只是這樣簡單裝在紙盒裡，也可以有這麼多不同的味道，這點讓人很驚艷」。

再來請14名法國人試吃台灣人最討厭的便當菜之一的「三色豆」，意外地讓法國人覺得相當好吃，甚至無法理解台灣人為何討厭這道菜，「就是我們的什錦沙拉」、「我其實不喜歡我們的什錦沙拉，但這個我喜歡」、「豆子這麼好吃」、「明明就很簡單很好吃啊」，再請他們試吃「螢光咖哩」，這道菜在台灣的作法會加很多薑黃，「這種口味真的非常好吃，味道很濃厚」，當得知這也是許多台灣人討厭的菜色時，他們也相當驚訝，「認真？」、「這我就不懂了」、「所以我得再說一次，不要在那邊抱怨啦，明明就都很好吃」。

最後，請他們試喝便當都會附贈的「海帶蛋花湯」，通常在便當店都會有一大鍋湯，可以自己撈然後外帶，覺得吃太辣太鹹的時就可以喝點湯，「很清爽」、「我覺得在飯前喝碗湯很讚欸」、「我差不多可以搬去台灣了，真的太棒了」，吃完剩下的幾道菜後，他們都一致好評，「乍看之下量好像沒有很多，但其實分量很夠可以吃得超飽」、「我覺得最棒的是菜色很多樣，口味和口感都完全不同」、「全部這樣只要100元，這非常不可思議」。

網友們紛紛表示，「廚師好厲害，在法國當地再現好多台灣菜」、「台灣人不是愛抱怨，是好吃的太多了」、「不管怎麼說，身為台灣人，真的蠻幸福，每天幾十樣的自助餐可以選，還要煩惱吃什麼？也多虧有酷，才能ㄧ直把台灣的好宣揚給法國人，歡迎他們來台灣探索更多美食，大家反應都好可愛」、「趕快把台灣廚師輸出到法國巡迴啊啊啊啊，先用美食攻佔他們的味蕾，再邀他們來台旅遊」。

便當廚師也在影片底下留言，「不小心把大家討厭的三色豆炒得太好吃了，下次有機會的話會炒難吃一點，謝謝酷讓我有機會烹調美食給法國人品嚐」。