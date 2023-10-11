買超商水餃漲價還不附小叉子 網批：環保只是變相漲價藉口

現代人外食選擇多元，許多民眾為講求方便，經常購買超商微波食品，台灣各大超商近年也在食品種類、口味上推陳出新。然而，有民眾發現，購買的超商水餃不但漲價了，以往內附的「小叉子」也不見了。

有網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文提到，先前在超商購買的水餃「太坑了」，不但從原本的49元上漲到55元，漲價前原本有隨附的小叉子也沒有了。原Po認為，可以理解商家的舉措是為了環保，但若消費者臨時起意購買，食用上相當不方便。

許多網友表示，先前也有購買同款水餃且發現沒叉子的窘境，「原來是沒有附了，我上次還以為我買到瑕疵品」、「之前買去公司吃，打開發現沒叉子，幸好我有放筷子在公司，不然就要用手抓來吃了」、「我上次買知道原本就有叉子就沒拿餐具，結果在火車上打開後大傻眼」、「改版後第一次買時也傻眼（沒拿免洗筷）想著是否要學狗狗一樣趴著吃」。

有網友認為「環保」只是商家的藉口，「對商人而言，環保只是用來漲價的藉口和減少支出而已」、「跟提袋一樣，覺得加熱食品，不給不織布網袋，真的只是增加消費者的不便，所有廠商都能用著環保的名字省錢」。

不過也有人覺得，現在隨身攜帶環保餐具已是一種趨勢，「這年頭隨身攜帶環保餐具跟環保杯不是常態了嗎？」、「對會自備餐具或買回家吃的人來說，多附那個小叉子真的很沒必要」。