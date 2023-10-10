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私生子闖靈堂爭產與正妻兒互毆 撞翻棺材「父遺體滾出」全場嚇呆

香港01／ 布萊恩／報導
有房地產專家指曾遇過1場公祭中，有死者私生子闖入靈堂要求分財產，並與死者元配3名兒子爆發衝突扭打，更撞翻棺材導致父親遺體滾出來。示意圖，此圖非新聞當示圖。圖／ingimage
有房地產專家指曾遇過1場公祭中，有死者私生子闖入靈堂要求分財產，並與死者元配3名兒子爆發衝突扭打，更撞翻棺材導致父親遺體滾出來。示意圖，此圖非新聞當示圖。圖／ingimage

私生子爭遺產情節，原來現實都會上演！有房地產專家分享事例，指曾遇過1場公祭中，有死者私生子闖入靈堂要求分財產，與死者元配3名兒子爆發衝突，當場在靈堂上扭打起來，激烈得撞翻棺材導致父親遺體滾出來，場面令在場人士嚇得傻眼。

綜合台灣媒體報導，房地產專家徐佳馨近日在節目《新聞挖挖哇》分享自己看過的奇葩爭產事件。她表示，曾在1場公祭中，有自稱死者大兒子的私生子闖入靈堂要求分財產，「以前沒有打招呼，爸爸公祭那一天就殺進來，就披麻帶孝殺進來」，並與正妻3名兒子衝突，4人當場扭打成一團。

更令人驚訝的是，由於當時還未瞻仰遺容，父親的棺材還沒有蓋棺，4人爭執期間不慎殃及棺材，「打到棺材掉下來」，父親遺體也隨之「滾出來」，讓在場人士嚇得傻眼。

同場出席節目的律師蘇家宏表示，雙方其實沒必要動手，事關只要拿出實質證據證明自己與死者親子關係，例如長相、對話、合照、匯款紀錄等，即使家屬拒絕進行親子DNA鑑定，法官仍能依證據判決。

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文章授權轉載自《香港01》

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