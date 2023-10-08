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他拍南韓街景照吐嘈「像沒出國」 引網友共鳴：好像我家巷口

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享自己拍的韓國街景照，並吐嘈「去韓國總覺得好像沒出國」。圖／擷自「爆廢公社二館」
有網友分享自己拍的韓國街景照，並吐嘈「去韓國總覺得好像沒出國」。圖／擷自「爆廢公社二館」

南韓文化盛行，不少民眾都將南韓當作旅遊首選。日前，有網友在「爆廢公社二館」分享一張自己拍的南韓街景，並吐嘈「去韓國總覺得好像沒出國」，吸引不少網友關注。

原PO在「爆廢公社二館」分享自己拍的南韓街景照，只見街道上直式與橫式的招牌林立，多條電線交錯在天空，馬路還有多處的填補痕跡。此外，有多輛汽車停在路邊，路上也無人行專用道與紅黃線，這熟悉的景象讓原PO忍不住聯想到台灣街道，並吐嘈「去韓國總覺得好像沒出國」。

許多網友在看到照片後，紛紛表示南韓市容與台灣很相像，「南韓真的不適合旅遊，完全沒有特色，跟逛台北市一樣」、「真像，連補丁也很像，密密麻麻的電線也很像」、「看這個道路，不看招牌我還以為是在台灣」、「真的誒，怎麼好像我家巷口的場景」、「去他們的傳統市場彷彿到了士林夜市，去紅燈區彷彿到了三重」。

也有網友建議若想體驗不同的民族風情，可以往郊區旅遊，「要想體驗不同，就要到郊區才比較有機會，尤其是到英文完全無法用的地方，就更有當地風情了」、「南韓在歷史背景跟文化，乃至產業跟經濟起飛模式都跟台灣相似，建議冬天去比較有出國旅遊的感覺」、「市容是不好看，但都會區的道路地面標線規劃比台灣先進多了」。

爆廢公社 出國旅遊 南韓

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