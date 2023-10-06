路上見男生1穿衣造型「像吸血鬼」 眾人一致認同：超土

穿衣服可以突顯出一個人的特質，有人穿著低調，但也有人標新立異。一名網友對此在PTT發文表示，他看到有些男生穿有領子的衣服時，會將衣領立起來，他不懂這有什麼好看的，因此想問問大家「男生把領子立起來好看嗎？」

原PO透露在路上看到有不少男生穿襯衫、POLO衫時，都會故意將領子立起來，造型看起來就像德古拉伯爵吸血鬼一樣，他不覺得這樣有什麼好看的，還吐嘈很像服儀不整隨時被教官抓去罰站那一種，原PO想知道大家對於這樣的穿著是否覺得好看？

多數人都認為這樣的穿法太難看，「超土」、「老氣」、「土包子」、「就有錢又土氣的人，假日出來的打扮」、「30年前流行」、「超土，脖子短更難看」、「那樣很像傘蜥蜴」、「都學港漫的，港漫的很帥，現實像智X」、「之前聽說有要求店員都要這樣穿的老闆，一定是個財大氣粗的土包」。

但也有網友覺得如果長得帥，怎麼穿都好看，「看五官」、「向來重點只有臉」、「臉好看，流浪漢穿著都帥」、「臉才是一切」、「問就是看臉，懂？」