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月底新選擇 網貼出25元「狗便當」：比吃土便宜又健康

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現有人在販售「狗便當」，大份的只要25元，讓許多人笑稱「月底多了一個新選擇」。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友發現有人在販售「狗便當」，大份的只要25元，讓許多人笑稱「月底多了一個新選擇」。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

每到月底，許多月光族都會縮衣節食，等待薪水發放，不過日前有網友PO出攤販在賣「狗便當」，一份大碗的只要「25元」，家中有毛小孩的人直呼「好方便！」也讓不少網友笑稱「我月底多了一個新選擇」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見一位攤販看準毛孩商機，搶賺寵物財，在販賣著新鮮營養的寵物糧食，上面寫著「狗便當-寵物食品」，有分雞肉與牛肉口味，小份的15元，大份的25元，餐車旁邊還附註「貓可食」。

文章曝光後，引來網友們幽默表示「我每天都給我家狗50元，想吃什麼自己買」、「我都給悠遊卡，讓牠去買這個便當」、「我有想過賣狗便當，真的有人做到了」、「這攤販有生意眼光，狗狗吃得比人好」、「感覺這是未來的流行產業，反正現在的人都不生孩子，寧願養毛小孩，過得比人還爽」、「賣得比罐頭便宜，還現做的，熱騰騰的狗便當」。

還有些常月底吃土的網友自嘲，留言笑稱「月底我多了一個新選擇，比吃土好太多了」、「這份狗便當比泡麵便宜，還沒有添加防腐劑，本來月底吃土，現在月底做狗」、「比我月底吃土還營養，又健康又便宜」。

便當 寵物 毛小孩

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