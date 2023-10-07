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食衣住行2萬「薪水沒4萬在台北怎活？」 過來人分享省錢撇步

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露弟弟是北漂族，月薪僅3萬多元，但食衣住行就用掉了。圖／聯合報系資料照片
原PO透露弟弟是北漂族，月薪僅3萬多元，但食衣住行就用掉了。圖／聯合報系資料照片

不少北漂族離鄉背井到台北打拚，除了工作機會多，薪水也是關鍵原因，不過不是所有工作都有高薪資。有一名網友透露公司一位北漂小弟的月薪只有3萬多，光是食衣住行就快2萬，讓他心疼地說「4萬以下在台北怎麼生活？」

原PO在PTT發文寫道這為北漂小弟的薪水是3萬多接近4萬，年資低也沒有多少年終獎金，他幫忙算了一下，租房+水電、網路就差不多快2萬元，如果租1萬元以下的房子，應該只能租鬼屋或頂樓加蓋，而且每個月的食衣住行費用也快2萬，等於薪水發下來一下子就沒了。

對方告訴他的確每個月只能存幾千元，不過如果有發年終或其他獎金時，就會和女朋友一起計畫出國玩。北漂小弟也坦承如果回南部只會更慘，不然自己也不想把一半薪水都給房東，這讓原PO聽了很心疼，想問「沒有4萬在台北怎麼生活啊？」

貼文一出，不少人都提供省錢方法，「戒飲料只喝白開水，然後一天只吃一餐」、「找人合租啊」、「只能賺3萬就乖乖住雅房吧」、「租雅房就好，吃自助餐、搭大眾運輸工具、衣服買大賣場的就好」、「有女朋友一起分攤吧，兩個人花費應該會比較少」、「另一半找新北台北有房的」、「1萬可以租捷運旁沒窗的四坪套房」、「頂加的話1萬打死」。

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