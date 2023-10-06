高鐵板橋站為何不叫「新北站」？ 網點出一命名邏輯

高鐵為台灣遠距離通勤的重要交通工具，許多人在連假期間都須仰賴高鐵返鄉、出遊。不過有網友發現，大多數的高鐵站名都是以縣市來命名，但左營、板橋及南港三站卻是為區域名稱，引發討論，許多人認為，高鐵站命名的背後是考量到轉乘的問題。

有網友在Dcard上發文稱，台灣的高鐵站如台北、台中、台南等站都是以縣市命名，然而，卻有三站是以地區區域來命名。原Po好奇詢問，為何左營、板橋不叫「高雄站」、「新北站」？並指南港站是否應叫「台北東站」，台北站改為「台北西站」？

回應中有人認為原Po的命名方式更容易混淆，「主要還是配合台鐵站名方便旅客轉乘吧，而原本沒台鐵的地點才會用縣市名」、「板橋站開的時候根本沒有新北」、「用台北東西站分，會搞死一堆外地遊客，光是台北車站和南港的位置都不熟了還用方位分」。

也有網友科普台鐵、高鐵、捷運「三鐵共構」的命名邏輯，「板橋本身就三鐵共構，高鐵站名跟捷運站火車站名不同的話，如果是捷運要轉高鐵之類的會容易搞混吧」、「高鐵左營站是和台鐵新左營站（還有一個舊的左營站）捷運左營站同一個地方，可能是為了怕外地人搞混，所以才取同一個名字，因為台鐵高雄站是在另一個地方」。

除此之外，有網友認為無論縣市名或區域名，若台鐵及高鐵在同個車站，站名應當統一，「我是覺得只要同一個車站的站名可以統一，是不是縣市名或地區名都沒關係，比方說（高鐵）台中站=（台鐵）新烏日站，可以兩邊都叫新烏日站，或者堅持要有縣市名就一起改成新台中站（以和台中車站做區別），不然明明是同一個地方卻各叫各的很混亂」。