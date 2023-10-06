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特斯拉秀逗一路狂叭逾半小時！網紅：想棄車而去 丟臉到爆炸

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅海莉因特斯拉喇叭聲響故障，讓她經歷了一次喇叭聲長達40分鐘、非人為的尷尬經驗。擷自影片
網紅海莉因特斯拉喇叭聲響故障，讓她經歷了一次喇叭聲長達40分鐘、非人為的尷尬經驗。擷自影片

網紅海莉近日在Youtube分享一段讓她感到崩潰的影片。她表示，上(9)月15日自行開特斯拉Model從台北市的松山區開到宜蘭某超充站充電，卻碰上一個史無前例的尷尬意外，由於特斯拉路上突然故障，汽車的喇叭狂響了整整40分鐘，海莉稱：「到底有多丟臉？看影片就知道我有多崩潰！」。

海莉說，當天她開著特斯拉Model Y到宜蘭某超充站充電，充好電離開停車場後，駕駛的特斯拉突然發生故障，車上喇叭一路狂響了整整40分鐘，讓她大呼「我真的快崩潰了！丟臉丟到爆炸」、「宜蘭的路人們應該覺得我是路霸，我發誓真的不是我按的」，表示當時的絕望感是前所未有，「當下真的想過棄車而去」。

海莉還說，當車子發出第一聲的「喇叭聲」時，她還以為是其他車主按的，她還困惑「其他人是在急什麼？」但過5到10分鐘後，行經路口正轉動方向盤左轉時，車輛突然爆出一聲「超長、按到底」的喇叭聲，並且一響就是要命的40分鐘，讓海莉才驚覺是自己車輛出問題。

在聯絡特斯拉客服之後，得到的回覆更讓她傻眼，對方明確告知她「最近的維修廠在內湖」，她反問「若等一下開回台北沿途又狂叭，那不就整條雪隧都是我的喇叭聲？」。特斯拉客服瞭解情況後，出動拖車將故障車子拖回台北，並且先拔掉了喇叭電源線，拖車人員還自嘲：「不然我載這台車回去應該也會崩潰」。

海莉隔天將車子送往車廠維修，發現是喇叭的零件短路，更換零件後不再發出異常聲響。也因為車子還在保固期內，這次的維修不須負擔任何費用。

網友在影片下方留言表示：「聽到瘋狂的喇叭聲，以為海莉心情不好，馬上加速油門落跑」、「恭喜恭喜，全台第一例，真為你感到驕傲！」、「特斯拉把快樂建築在海莉身上」。

特斯拉 Model Y 網紅 宜蘭

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