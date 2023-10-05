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倒胃口！滿桌龍蝦吃到飽 擺盤讓人看了雞皮疙瘩

聯合新聞網／ 綜合報導
龍蝦示意圖。 圖／ingimage
龍蝦示意圖。 圖／ingimage

海鮮人人愛，尤其是一些高檔食材如龍蝦，更是不少人必嚐美食。有網友就貼出一張龍蝦照片，只見餐桌上擺放了好幾盤大龍蝦，但擺放的姿勢卻讓人看了很倒胃口，不仔細看還以為是一隻隻的蟑螂，照片一出引來眾人驚呼。

原PO在PTT以「龍蝦吃到飽這樣可以嗎？」為題發文，他分享一張龍蝦大餐的照片，並開玩笑地表示照片是朋友傳給他的，對方還說想要龍蝦吃到飽，但照片卻讓人看了頭皮發麻。只見桌上放了至少9盤的龍蝦，每隻龍蝦大小都跟盤子一樣大，但擺放的方式卻是將龍蝦的腹部朝上放置，遠遠看容易讓人誤以為是蟑螂。

照片曝光後讓不少人以為是蟑螂，「這是蟑螂吧？」、「龍蝦煮得像蟑螂」、「明明是蟑螂」、「你的龍蝦這樣擺看起來有點像蟑螂」、「蟑螂拼盤」、「這是在吃蟑螂嗎？」、「為何要刻意擺成蟑螂樣子」、「擺盤看起來好像蟑螂，噁心」。

還有網友覺得照片太噁心，「為什麼擺盤會這麼噁啊？」、「這到底是甚麼東西，噁心死了」、「這是怕客人吃太多的手段嗎？」、「到底是什麼天才煮的？」、「讓我想到大王具足蟲」、「能把龍蝦擺的這麼噁心也是不簡單」、「擺盤-200分」、「這擺盤的人沒覺得哪裡怪怪的嗎？」、「這圖讓我覺得不餓了」、「把高級食材煮成這樣，也是絕了」。

原PO在PTT分享一張龍蝦大餐照片，但是擺盤卻讓人看了起雞皮疙瘩。 圖擷自PTT
原PO在PTT分享一張龍蝦大餐照片，但是擺盤卻讓人看了起雞皮疙瘩。 圖擷自PTT

吃到飽

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