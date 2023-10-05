他愛女生一種髮型「有沒有可能流行？」 眾人搖頭：得看臉

大多數男性都喜歡女孩子長髮的模樣，總認為看起來端莊有氣質，而長髮也能夠有不同的裝扮，比起短髮更是受到喜愛。有一名網友就在PTT好奇詢問短髮是否有可能造成流行？貼文一出引起熱議，鄉民們一致不看好。

原PO在PTT以「女生短髮有沒有可能流行」為題發文，他說現在社會上主流的審美觀，清一色都是像網美那種飄逸的長髮，但對他而言卻無感。原PO還反問是否有可能哪一天女生的審美觀覺醒，不會再盲從地跟隨網路流行，反而走出自己的風格，「例如短髮搭配淡妝之類的呢？」

貼文讓多數人不太認同，「短髮麻煩，要常剪，又會亂翹」、「不可能，因為短髮完全看臉，而長髮有造型修飾作用，但大部分人多少都會需要修飾一下，所以短髮不會成為主流」、「臉還是比較重要」、「短髮變化性太少，而且能配的相關物品也會少，業界不會讓這種事情發生」、「短髮難駕馭」、「難！短髮正的必須是真的很正」、「女生超短髮要剪得好看不容易，出錯空間少，要剪就要先物色好的設計師，太麻煩了」、「短髮好看真的看人啦，不是每個人都可以的」。

但也有網友偏好短髮造型，「短髮好」、「梁詠琪經典例子，短髮比長髮好看，廣末涼子也是」、「籃籃短髮後大起飛」、「日系超短髮也蠻流行啊」、「現在短髮也蠻流行的啊，還是你只能看到長髮的存在？」、「前兩年短髮大流行，身為短髮控很開心」。