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影／1塊錢也能買！他自製「迷宮」販賣機 成品讓網驚嘆：是天才吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友自製了可以印出迷宮的販賣機，在網上引起熱烈討論。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名日本網友自製了可以印出迷宮的販賣機，在網上引起熱烈討論。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

日本自動販賣機是出名的無所不賣，除了冷熱飲和零食外，就連拉麵、生魚片等特殊商品也買得到。而日前更有日本網友突發奇想，製作了可以印出「迷宮」的自動販賣機，它甚至能依據投入的金額，印出不同難度的迷宮，讓不少網友看了驚呼，「是天才吧！根本是殺時間的幫手」。

根據日媒《ABEMA TIMES》報導， 發明這台自動販賣機的網友「BBコリー」 是位手工藝愛好者，日前他在X(原推特)上分享了他親自使用這台迷宮販賣機的影片，引發熱烈討論。

「BBコリー」表示，迷宮販賣機所販賣的商品是「價值500日圓(約新台幣108元 )的迷宮」，除此之外，它還可以根據你投入的金額不同，印出相應難度及長度的迷宮，假如只投1日圓 (約新台幣0.22元 ) ，它就會印出馬上就能解開的超短迷宮；如果投1000日圓 (約新台幣217元 )的話，則會給你難到頭痛的超長迷宮。

該則影片目前已有370萬次觀看、超過5千次分享，許多網友讚嘆發明者的創意，「是天才吧！有這個的話根本就不會無聊了」、「雖然不需要但好想要這個...」、「如果能擺在咖啡廳之類的地方感覺不錯」、「拜託量產！好想放在家裡玩」。

也有網友看了影片後表示，印出來的長度跟想像中差好多，「印出來的長度是想像中的七倍」、「好厲害...長到沒有想解的慾望了」、「感覺影印紙會消耗超快，工作人員如果不在旁邊可能會很辛苦」，而看過價值1日圓迷宮的網友則笑說，「這就只是路而已」、「馬上就能走出來的東西不是迷宮啦」、「完全不會迷路」，原PO隨後說明，影片中機器的設定為投2日圓會有1個階層，所以投入500日圓就會印出250層的迷宮。

「BBコリー」還分享了這款機器的其他功能，除了迷宮之外，它也能印出圓周率以及爬梯遊戲。

X 日本 影片

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