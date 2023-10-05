他建議「日本麝香葡萄」吃之前先泡一物 大讚好滋味讓人上癮

日本高級水果「晴王麝香葡萄」今年因為提早生長、收成，加上出口減少的關係，傳出在國內價格暴跌。目前台灣市面上也能買得到這款皮薄多汁又無籽的葡萄。除了直接享用之外，日本還有網友推薦了另一個特別的方法，讓這款葡萄吃起來更美味。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「FUNA84」指出，麝香葡萄在食用之前，如果先用碳酸水泡過的話，氣泡就會被葡萄皮牢牢鎖在果肉內，一咬下去的瞬間，就能享受到由於「吃」碳酸水的快感。這種新口味，簡直會讓人上癮。

日本晴王麝香先泡過碳酸水後再吃更具風味。圖擷自twitter

FUNA84指出，雖然用市面上的碳酸水都能製作，不過如果可以的話，推薦使用「強碳酸」效果更好。雖然裝的時候可能會有點氣泡漏掉，但即使是用便宜的密封瓶，就能夠如法炮製。

許多網友也紛紛表示「感覺超好吃耶！剛好麝香葡萄價格下跌可以試試看」、「我來嘗試一下」、「今年收到超多葡萄，雖然好吃但有點膩了，剛好來試試看這個」、「這個一整年都會想吃耶」、「原來是用碳酸被皮封住的原理」、「不知道巨峰葡萄那些行不行」、「櫻桃也很適合喔」。