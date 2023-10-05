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他建議「日本麝香葡萄」吃之前先泡一物 大讚好滋味讓人上癮
日本高級水果「晴王麝香葡萄」今年因為提早生長、收成，加上出口減少的關係，傳出在國內價格暴跌。目前台灣市面上也能買得到這款皮薄多汁又無籽的葡萄。除了直接享用之外，日本還有網友推薦了另一個特別的方法，讓這款葡萄吃起來更美味。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「FUNA84」指出，麝香葡萄在食用之前，如果先用碳酸水泡過的話，氣泡就會被葡萄皮牢牢鎖在果肉內，一咬下去的瞬間，就能享受到由於「吃」碳酸水的快感。這種新口味，簡直會讓人上癮。
FUNA84指出，雖然用市面上的碳酸水都能製作，不過如果可以的話，推薦使用「強碳酸」效果更好。雖然裝的時候可能會有點氣泡漏掉，但即使是用便宜的密封瓶，就能夠如法炮製。
許多網友也紛紛表示「感覺超好吃耶！剛好麝香葡萄價格下跌可以試試看」、「我來嘗試一下」、「今年收到超多葡萄，雖然好吃但有點膩了，剛好來試試看這個」、「這個一整年都會想吃耶」、「原來是用碳酸被皮封住的原理」、「不知道巨峰葡萄那些行不行」、「櫻桃也很適合喔」。
\\コレは食べる炭酸飲料だ！！//— FUNA (@FUNA84) September 25, 2023
シャインマスカットの強炭酸漬け、これ考えた人スゲェな。
口に含んだ時は何もないのに噛んだ瞬間シュワってなる。硬い皮で封じ込められてるのか外に出しといても全然炭酸抜けない。
これは新食感だ・・・クセになるね。 pic.twitter.com/kvZ2gMs7Jh
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