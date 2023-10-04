民眾排隊倒垃圾被誇有素養 網指出關鍵：垃圾車定點停駛才可能做到

倒垃圾是台灣人的日常，每當民眾在家聽到「給愛麗絲」的音樂便知道現在是倒垃圾時間。不過，由於倒垃圾的時間有限，因此許多人經常在垃圾車前爭先恐後地丟垃圾，除了造成推擠外，更有人像「投籃」一般丟垃圾。近日「路上觀察學院」一張台中民眾排隊資源回收的照片，讚嘆該地民眾的優良秩序，有網友提到，若垃圾車定點收垃圾，民眾才有可能排隊。

近日，一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，發現在台中和平街的民眾，在倒垃圾時間，整整齊齊地在資源回收車前排隊，等待前面的人將回收物遞交給資源回收車上的清潔人員。如此有秩序的畫面，讓該網友直呼感動。

許多網友看到這畫面，紛紛驚嘆該社區民眾守秩序的行為，「我第一次看到排隊倒垃圾的吔！！好有素養啊！」、「而且不會緊貼著前面的人，好感動」、「這區居民真的很棒！」、「有規矩，讚讚」、「我只能說好有規矩」、「好國民，值得鼓勵～讚！」。

不過也有網友指出，很多地區的垃圾車並非定點停駛，因此無法排隊，「長時間定點收垃圾的比較會有排隊，短時間巡迴的都比較爭先恐後」、「我們的資源回收車與垃圾車根本不停，每次都在考驗反應跟短跑」、「（垃圾）都還沒倒完急著要開走！不知道在趕什麼！」、「新北的垃圾車跑超快，沒看過排隊慢慢丟的，都在比誰的拋物線高又準」。