妹子刷卡買情趣用品驚見「明細秀品名」 崩潰喊：我媽會看到

線上支付愈來愈方便，許多民眾已逐漸轉移使用網路銀行來管理帳戶，不管有些人仍保有定期刷存摺記錄消費內容的習慣。有位女網友一時忘記媽媽會查看她的存簿明細，網購情趣用品後才發現品名大刺刺的秀在交易明細上，頓時崩潰吶喊「怎麼辦怎麼辦怎麼辦？」。

原PO在Dcard上秀出購買明細截圖，崩潰表示自己網購一支情趣用品，並用郵局visa金融卡付款，沒想到交易明細直接赤裸亮名，想到媽媽有查看她存簿的習慣，頓時慌到狂問大家「怎麼辦」？

文章立刻有網友歪樓建議，剛好萬聖節要到了，「說是萬聖節道具、聖誕節交換禮物惡搞用的」、「直接說送媽媽的生日禮物還比較快」，又提到存簿有累積100筆未刷會自動併成一筆的功能，原PO可以考慮「分批購買100支，看要賣掉還是用到下輩子」。

有人則好心安慰她，指出「存簿最大上限4個中文字」，不會出現關鍵字，網友以自己為例，日前有朋友匯錢給她，備註「嗨呦嗨呦(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)謝謝泥」，實際上存簿明細只印出「嗨呦嗨呦＜」，要原PO不用過度擔心，也有網友建議她可以將存簿刷至最新紀錄後，假裝遺失，去郵局花工本費辦一本新存簿，但也警告，如果媽媽真的要查，也有可能「跑去郵局把明細完整調出來」。