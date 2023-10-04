給國旅飯店升級三年可以換到什麼？ 網透露業者無奈：已漲很少了

中秋連假期間國內訂房率創新低，國旅的住宿品質和房價也不斷被拿來和出國旅遊做對照。近日又有網友在ptt以「給國旅飯店升級三年可以換到什麼」為題發文引起一波討論。

網友po文表示，最近很多新聞在抱怨國旅，說外國人來也是當盤子，萬一國人國旅意願持續低迷，也沒有外國觀光客要來，如果持續再給國旅飯店三年的時間好好自我整修一番，像是硬體升級什麼的，「大家還會給國旅飯店機會嗎？」

po文的網友更進一步說，總不可能有這種連續三年時間升級的機會，然後時間到了，除了價格提升，其他什麼都沒升吧？「能這麼爛也不容易了。」

底下有不少人回應說只會換到更貴的費用，「可以換到更多的補助，更高的房價，更爛的服務」、「別傻了，裝修錢一次就要好幾千萬」、「品質沒提升反而下降，房價再升高當一次性吸血蟲」、「三年躺著賺幹嘛升級，哭哭一堆國旅救援補助」、「傻瓜台人繼續被盤。」

不過，也有其他人想幫國旅講話，有網友說其實業者也很無奈，因為基本薪資一直提高，不要看只是25K加到26K這麼簡單，還要負擔勞保健保跟員工保險，加起來一個26400的員工，成本都要33K，明年還要漲更高，現在的房價已經是辛苦經營不敢漲太多。「很多大飯店好像地都租的，算投報率」、「房租都漲了，漲價也是很無奈。」