快訊

周四颱風假第一槍！小犬颱風強襲 花蓮今晚及明天停班停課

亞運拳擊／林郁婷搶進金牌戰 5：0完勝印度選手

韓國瑜扮「桶箍」1015重返凱道？韓粉發動員令 侯郭柯朱也觀望

給國旅飯店升級三年可以換到什麼？ 網透露業者無奈：已漲很少了

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情解封過後，每逢連假期間，國旅的住宿品質與價格就會被拿出來和國外比較。 示意圖／ingimage
疫情解封過後，每逢連假期間，國旅的住宿品質與價格就會被拿出來和國外比較。 示意圖／ingimage

中秋連假期間國內訂房率創新低，國旅的住宿品質和房價也不斷被拿來和出國旅遊做對照。近日又有網友在ptt以「給國旅飯店升級三年可以換到什麼」為題發文引起一波討論。

網友po文表示，最近很多新聞在抱怨國旅，說外國人來也是當盤子，萬一國人國旅意願持續低迷，也沒有外國觀光客要來，如果持續再給國旅飯店三年的時間好好自我整修一番，像是硬體升級什麼的，「大家還會給國旅飯店機會嗎？」

po文的網友更進一步說，總不可能有這種連續三年時間升級的機會，然後時間到了，除了價格提升，其他什麼都沒升吧？「能這麼爛也不容易了。」

底下有不少人回應說只會換到更貴的費用，「可以換到更多的補助，更高的房價，更爛的服務」、「別傻了，裝修錢一次就要好幾千萬」、「品質沒提升反而下降，房價再升高當一次性吸血蟲」、「三年躺著賺幹嘛升級，哭哭一堆國旅救援補助」、「傻瓜台人繼續被盤。」

不過，也有其他人想幫國旅講話，有網友說其實業者也很無奈，因為基本薪資一直提高，不要看只是25K加到26K這麼簡單，還要負擔勞保健保跟員工保險，加起來一個26400的員工，成本都要33K，明年還要漲更高，現在的房價已經是辛苦經營不敢漲太多。「很多大飯店好像地都租的，算投報率」、「房租都漲了，漲價也是很無奈。」

延伸閱讀

台灣少了特色觀光？ 網指一困境：各地景點無法串連

影／陸網紅旅台喊「淡水河的水不會鹹！」 一反應讓全網笑翻

做一半才報價？國中生「染髮被收9800元」媽氣炸 沙龍澄清還原經過

女學生自助餐廳夾高麗菜 發現蜈蚣藏菜裡哀號：阿姨只是拿走

相關新聞

給國旅飯店升級三年可以換到什麼？ 網透露業者無奈：已漲很少了

中秋連假期間國內訂房率創新低，國旅的住宿品質和房價也對不斷被拿來和出國旅遊做對照。近日又有網友在ptt以「給國旅飯店升級三年可以換到什麼」…

妹子刷卡買情趣用品驚見「明細秀品名」 崩潰喊：我媽會看到

線上支付愈來愈方便，許多民眾已逐漸轉移使用網路銀行來管理帳戶，不管有些人仍保有定期刷存摺記錄消費內容的習慣。有位女網友一時忘記媽媽會查看她的存簿明細，網購情趣用品後才發現品名大刺刺的秀在交易明細上，頓時崩潰吶喊「怎麼辦怎麼辦怎麼辦？」。

內政部「兩隻吉娃娃圖」形容小犬颱風 網有同感：吉度恐怖！

內政部昨(3)日在官方臉書貼出兩張吉娃娃的照片，表示「小犬颱風」從前天(2日)還是嬌小的吉娃娃，今天卻變成張牙舞爪的大隻吉娃娃，讓許多網友紛紛用「吉」字形容對「小犬颱風」的感受，有人還表示，颱風強度跟命名的性格是無關的，也呼應內政部的提醒，請民眾務必做好防颱準備。

台灣少了特色觀光？ 網指一困境：各地景點無法串連

今年中秋連假訂房率創新低，民眾藉此表示對飯店價格的不滿，國旅相關話題再度引起討論。日前有網友表示，想在台灣出遊，但許多景點不是要購買門票，就是很快就逛完的，似乎沒有甚麼特別的景點。

旅伴抱怨連連！她日本行排「6點起床奔3景點」 網驚：這什麼行軍行程？

繼中秋連假之後，國慶雙十連假也即將到來，對於不少打算要出國旅遊的民眾來說，如何安排行程著實令人傷腦筋。一名網友在ptt抱怨她精心安排的日本行被同伴批評亂排，…

影／陸網紅旅台喊「淡水河的水不會鹹！」 一反應讓全網笑翻

中國大陸網紅Sean時常在YouTube頻道【Sean的世界TV】分享生活旅遊心得，因有趣、歡樂的拍攝節奏，擁有28萬粉絲訂閱。日前他第一次來到台灣淡水觀光，因誤認地名意思，鐵口直斷「淡水河肯定是淡水」，還當場喝了一口「淡水河的水」，卻一秒吐掉直呼「鹹的」，笑翻不少台灣粉絲！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。