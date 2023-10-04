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旅伴抱怨連連！她日本行排「6點起床奔3景點」 網驚：這什麼行軍行程？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名妹子安排日本行程卻被同行旅伴批說亂排，圖為桃園機場準備出國的民眾。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
一名妹子安排日本行程卻被同行旅伴批說亂排，圖為桃園機場準備出國的民眾。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

繼中秋連假之後，國慶雙十連假也即將到來，對於不少打算要出國旅遊的民眾來說，如何安排行程著實令人傷腦筋。一名網友在ptt抱怨她精心安排的日本行被同伴批評亂排，結果不少網友看完了她的行程也笑說這根本是行軍行程或是晨跑訓練。

該名網友在ptt發文表示，住宿地點位於奈良車站400公尺內的旅館，前一天晚上十點就睡了，因為第二天一早要搭六點的車前往奈良公園，然後在東大寺、興福寺跟奈良公園停留40分鐘，接著七點回到旅館吃早餐。

同伴回她說住在車站附近是對的，但正常人是睡到九點，不一定要吃到早餐，十點再去逛景點，然後再去朝聖人氣店，聽到這裡，她為了氣氛好就沒再接話了轉聊別的事。

她不解問道，之前去日本行程幾乎也都是這樣排，但這回卻被嫌棄，她也請教廣大網友們意見「這樣真的在亂排嗎？」

底下不少人看完紛紛回應說「光東大寺和奈良公園就可以逛一整個早上了吧」、「誰出門玩六點起床」、「你以為阿里山看日出啊」、「我有六點出門，但是去鴨川晨跑，跑完我老婆才慢吞吞起床洗臉化妝，妳沒事排個六點出發幹嘛？」、「早上六點鹿還沒起床吧？」

還有人批評說慢慢走看也要排兩三個小時以上才不會那麼趕，「又一個把旅行當行軍的」、 「妳的排法確實不是一般人會安排的時間」、「要排六點請先取得共識，不是所有人都想那麼早起」、「 出門一小時還回旅館吃早餐真的很鳥」、「出國是去放假不要跟上班一樣趕好嗎？一天兩三個景點悠閒玩就好了。」

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