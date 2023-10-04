台灣少了特色觀光？ 網指一困境：各地景點無法串連

今年中秋連假訂房率創新低，民眾表示對台灣飯店業者胡亂漲價的不滿，國旅相關話題再度引起討論。日前有網友表示，自己想在台灣出遊，但許多景點不是要購買門票，就是很快就逛完的，似乎沒有甚麼特別的景點。

一名網友在PTT發文提到，由於想出去玩，因此透過社群軟體搜尋國內觀光景點，但多數景點看起來很無趣，有的還須購買門票，有的雖然免費但一下子就逛完了。原PO認為，在台灣，除了日月潭或登山踏青等「親近大自然」的行程，除此之外沒有其他值得逛的景點。

許多網友紛紛提出台灣目前的觀光困境：「各地小景點無法串連，沒有到觀光區的感覺，就是去市區看個特定建築或是景觀」、「朋友來有印象就故宮、101跟中正紀念堂，太魯閣他說沒有雲南峽谷壯麗，花東沒瑞士、奧地利山谷秀麗，爬山也沒尼泊爾、印尼的印象深刻」、「比海邊也是被希臘屌打，人家還有粉紅沙灘」。

不過，也有許多網友肯定台灣的自然景區：「日月潭、太魯閣、阿里山其實都還不錯」、「貓鼻頭、風吹砂」、「台灣的山其實都不錯，有步道的就很棒了」、「山上的風景都很讚」、「東部海岸景點都不錯」、「山區與台灣東部，老街就算了」。